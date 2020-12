Resumo: 111º Episódio - 11 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Joaquim arranjou-se para ir ter com Dolores. Duarte brinca com ele mas tem a certeza que Dolores vai aceitá-lo.

Glória fica a saber que foi Rui que os assaltou, quer avisar a polícia. Toni acha que deviam avisar Nazaré, Rui deve andar a tramar alguma.

Joaquim chama por Dolores, usa a chave porque ninguém abre. Vê a carta deixada por Cortez para ele. Érica chega com Yara, não dormiu em casa. Joaquim disfarça.

Duarte conta a Nazaré que Cortez fugiu. Nazaré fica com medo, acha que o pai corre perigo, vai ligar-lhe e ter com ele.

Bernardo acaba de saber o plano deles, diz que vai ser mais brando. Bernardo fica a saber da fuga de Cortez e sai a correr. Matilde não aceita as desculpas de João.

Separam as cartas para os utentes do lar, entre elas está uma para João, uma galeria quer expor os estafermos. João fica boquiaberto com o cheque que vem junto com a carta.

Toni fica espantado ao ver tantos presentes, Adolfo ri-se. Toni começa a ler os bilhetes, acha que tem mão de Adolfo. Toni deita os presentes fora.