Resumo: 110º Episódio - 10 de dezembro (quinta-feira)

Vânia está furiosa com o comportamento da irmã. Glória não quer desculpas de Vânia pelas ações da irmã, frisa que ela estava muito alterada. Vânia receia que ela não volte.

Érica está muito preocupada com Bernardo. Ana tem a certeza que ele vai safar-se. Sónia chega e ofende Érica, quer bater-lhe. Cris defende a namorada e expulsa Sónia do hotel, diz que ela tem de aceitar que ele está com Érica. Sónia começa a sentir-se mal e a perder o equilíbrio. Cai ao chão e tem sintomas de estar a ter um AVC. Todos ficam aflitos e chamam Nuno para ajudar.

Nazaré chama pelo pai, Olívia diz que ele já foi e pergunta como está Alice. Nazaré diz que era tudo mentira, Duarte vai atrás de Nazaré para os quartos. Nazaré está chateada por Duarte ter mentido, diz que se algo acontecer ao pai, ele vai ser o culpado e ela não vai perdoá-lo. Ele diz não ia aguentar perdê-la depois de tudo o que já passaram e que ela prometeu cuidar dela e do bebé.

Rui aparece no quarto da mãe, quer dinheiro para fugir. Natália dá-lhe um panfleto de uma clínica no Canadá para ele se tratar, diz que vai com ele. Rui insiste no dinheiro, começa a virar tudo à procura dos cartões bancários e das joias da mãe. Natália tenta chegar à caixa das joias, mas Rui empurra-a contra a parede e diz-lhe para estar quieta. Natália fica muito assustada.

Cortez diz a Bernardo que se Joaquim não chega, ele morre. Joaquim chega como prometeu, já pode soltar Bernardo. Cortez diz que não cumpre as suas promessas e engatilha a arma. Os três ficam aflitos.

Joaquim continua a pedir para Cortez soltar Bernardo. Cortez pede a Roberto para atar Joaquim ao lado de Bernardo. Entretanto Bernardo estica-se, a sua mão toca numa pedra que está ali no chão. Apanha-a. Cortez esmurra Joaquim com a arma, ficando a sangrar. Bernardo atira a pedra para que o barulho distraia Cortez e Roberto. Cortez avança para o som que ouviu, de arma em punho. Bernardo e Joaquim olham para Roberto, num pedido de ajuda. Roberto fica hesitante enquanto segura a faca na direção dos dois.

Alice está irrequieta. Duarte tenta distraí-la contando-lhe uma história. Alice pergunta a Duarte se pode chamá-lo de pai já que Nazaré é sua mãe. Alice sabe que estão chateados porque ouviu a discussão entre os dois.

Joaquim, já solto, avança para Cortez, silencioso. Leva consigo a corda com que Roberto o ia atar para o estrangular. Roberto solta Bernardo. Entretanto, Cortez vê a sombra de Joaquim surgir projetada sobre ele, vira-se e faz-lhe mira à cabeça. Cortez vai para pressionar o gatilho, quando Bernardo aponta a faca à garganta de Cortez. A polícia entra e aponta uma arma a Cortez que é algemado e levado dali. Os três respiram aliviados.

Natália está aterrorizada, tenta chegar ao filho mas ele empurra-a, arranca-lhe o fio que tem ao pescoço, agarra nas coisas que quer levar e sai.

Rui esconde-se ao ver Nuno. Ana vem chamá-lo e Rui aproveita para fugir.

Vânia fala com a irmã, que continua apática. Cris diz que pode estar a ter um AVC. Sónia não fala, Toni sai para ir buscar os técnicos da ambulância.

Olívia chora de felicidade ao ver Bernardo, teve medo de perdê-lo. Nazaré ralha com o pai, ele diz que não podia colocá-la em risco, falou com a polícia antes de ir para lá e Cortez foi levado. Bernardo atende Érica.

Roberto está de partida. Nuno não tem pena dele, deixa-o com Júlia. Júlia continua a não querer ir com ele e pede o divórcio.

Rui assalta o restaurante, leva dinheiro e comida. Toni entra e percebe que a gaveta da caixa está aberta. Ao ir para trás do balcão, Rui levanta-se e dá-lhe um empurrão com força. Consegue escapar a correr. Toni recupera e começa a correr atrás dele, mas tropeça numa cadeira. Toni corre atrás dele e grita para agarrarem que é ladrão, atira-lhe com objeto pesado, descobre que é Rui mas este consegue fugir.