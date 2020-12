Resumo: 109º Episódio - 9 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Olívia fala sozinha como se estivesse a desabafar com Bernardo. Duarte e Nazaré ouvem e intercedem, dando esperança.

Rui liga à mãe a pedir dinheiro. Natália pede-lhe que se entregue mas ele não quer passar anos na prisão. Quer fugir, prefere morrer a ir preso. Natália fica em choque.

Matilde acabou de contar que Bernardo desapareceu, suspeitam de Cortez. Josué acha que esta história de Floriano já foi longe demais, e que Bernardo já despareceu e a culpa pode ser deles. Ermelinda liga a Floriano e pede para ele voltar.

Matilde fala com um funcionário do lar quando Floriano entra. Matilde fica chocada ao vê-lo. João assume que foram eles que inventaram tudo. Querem colaborar com a polícia para encontrar Bernardo. Matilde fica incrédula.

Toni cospe o chá que Ismael preparou, ele mente ao dizer que o toma muitas vezes. Toni enche-se de coragem e bebe para poder cantar. Vânia está preocupada com Sónia, que não atende as suas chamadas.

O mercado está fechado e Sónia entra no quiosque de Glória, está sob o efeito de anfetaminas. Glória percebe enquanto Sónia procura água, cheia de sede. Glória chama-a à atenção, diz que a avisou, Sónia empurra-a e Glória cai ao chão. Sónia sai a correr, deixando Glória preocupada.

Érica, nervosa, quer saber se já têm notícias do irmão. Duarte tenta manter a esperança mas Érica e Olívia estão com muito medo.

Bernardo pede a Roberto para que não o mate, juntos podem arranjar maneira de sair dali vivos. Roberto ia soltá-lo quando Cortez entra. Bernardo pede para ligar a Olívia como último desejo de um condenado.

Olívia atende Bernardo, todos se atropelam para saber onde Bernardo está. Joaquim fala com Cortez, diz que solte Bernardo porque é a ele que quer e está disposto a trocar de lugar com ele.

Natália tenta ligar para Rui, deixa mensagem a pedir que não faça mais nenhuma asneira.

Júlia fica a saber que Roberto está com Bernardo. Nazaré não quer que o pai vá sozinho. Duarte inventa que Alice magoou-se para tirar Nazaré de casa e evitar que ela vá com o pai.