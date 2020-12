Resumo: 107º Episódio - 7 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Natália fica a saber do ataque de Rui a Nazaré. Duarte continua a acusá-la. Nazaré manda-o parar, dão-lhe o telemóvel para ela tentar marcar encontro com ele.

Nuno mostra-se seco, gostava de ter sido incluído no plano de Joaquim e Bernardo. Júlia não sabe se ele ia ajudar Roberto e achava que ele andava ocupado com a cunhada. Diz que Nuno é muito importante para ela e que o que se passou com Roberto foi um erro, estava confusa porque foi uma relação de muitos anos.

No lar, Bernardo vai dando indicações de limpeza. Ermelinda entra a chorar, mostra o vídeo que recebeu com o rapto de Floriano. Bernardo pede que lhe envie o vídeo para passar à Polícia Judiciária. Matilde diz que chegou a pensar que fosse um esquema deles. Ermelinda finge-se chocada.

No gabinete da Gelire, Vânia já sabe que Rui esteve ali e falhou, traz o facalhão de Glória consigo para proteger Nazaré. Manda Nazaré para casa aproveitar a maternidade. Nazaré está sem paciência para ela, mas Vânia está decidida a ajudar a tomar conta dos assuntos da Geliré.

Glória procura pelo facalhão, não sabe dele, manda Toni tirar os pés do alguidar cheio de gelo que pode vir a ASAE. Ismael repreende-o por ter tirado os pés do gelo, manda-o cantar para ver como está a voz. Toni atende Nazaré, que fala de Vânia.

Na Geliré, Toni dá razão a Vânia, manda Nazaré ir para casa. Traz robalos para o jantar de Nazaré, que a deixa enjoada. Nazaré, vencida, sai. Eles ficam satisfeitos.

Olívia está muito nervosa porque Bernardo não atende as chamadas que fez, deixa mensagem mas fica preocupada.

Num armazém vemos Bernardo a ser atirado contra uma parede com um capuz enfiado na cabeça e as mãos atadas atrás das costas. Pergunta o que querem dele. Ouve a voz de Roberto. Os dois ficam aprisionados.