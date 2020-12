Resumo: 106º Episódio - 4 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Amélia fica surpreendida com todos à sua volta. Natália diz que estão ali para ajudar. Amélia não quer ajuda de ninguém. Nuno diz que o psiquiatra vai lá, estão só a informá-la.

Duarte, muito nervoso, tem a certeza que Natália andou sempre a ajudá-lo e que foi ela que contou da gravidez a Rui. Nazaré quer que sejam eles a levar Alice, não quer que nada lhe aconteça.

Matilde fala de Rui com Bernardo, ele diz que a polícia está atenta. Matilde diz que ele tem a obrigação de encontrar Floriano. Bernardo fica a pensar se não haverá um fundo de verdade no que os idosos dizem.

No lar, os idosos preparam o suposto rapto de Floriano. Disfarçados, vão simular o rapto e filmar. Josué não está confortável em executar mais um plano e de usar a carrinha emprestada pelos amigos.

Adolfo mete-se com Toni, este despacha-o e Adolfo fica magoado. Para se vingar, cria uma página de Toni numa app de encontros gay.

Vânia foi à clínica e não há consulta nenhuma marcada, acreditou na irmã e Sónia voltou-lhe a mentir. Sónia chora mas está cheia de raiva de Érica.

Gil prepara as coisas para fazer a sua cama no chão do quarto de Amélia. Esta diz que é ilegal o que ele está a fazer. Gil diz que as pessoas ali do hotel não gostam de deixar ninguém sozinho, fala da sua experiência.