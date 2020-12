Resumo: 105º Episódio - 3 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte diz que vai preparar um sumo para o pequeno-almoço de Nazaré, para ajudar nos enjoos. Joaquim avisa-o que ela já saiu, não quis que o segurança fosse com ela. Duarte fica preocupado.

Nazaré entra no gabinete da Geliré e detém-se ao ver o Rui sentado na sua secretária à sua espera. Rui pergunta se ela teve saudade dele. Nazaré tenta esconder o medo de ser atacada e faz-lhe frente. Rui diz que a mensagem para a mãe a dizer que ia para Espanha foi para despistar. Esteve sempre por perto. Diz que não vai fazer mal ao bebé enquanto se aproxima de Nazaré. Nada o vai fazer parar desta vez. Nazaré deixa que ele se aproxime o suficiente para atirar um objeto pesado com toda a força na cabeça de Rui. Este faz um ar de surpresa, antes de cair no chão. Nazaré pega no telemóvel e liga à polícia.

Bernardo acabou de fazer o relato de como foi a morte de Roberto. Cortez está desconfiado, deixa Bernardo afastar-se e faz uma chamada para Santana, pedindo que ele confirme a morte de Roberto.

Júlia diz que Roberto parecia mesmo estar morto. Joaquim avisa-o que vai ter de testemunhar e que não deve andar a passear-se pelos corredores. Roberto quer que Júlia fuja com ele.

Nazaré mantém a distância de Rui, este pede ajuda fingindo-se atordoado e mal. Nazaré diz que a polícia está a chegar para o ajudar. Ouvem-se as sirenes do carro de polícia que se aproxima no exterior. Nazaré vai espreitar, distraindo-se por instantes. Rui aproveita e levanta-se de imediato, mostrando que estava a fingir. Aproveita a distração de Nazaré, pega num dossier pesado e aproxima-se, mas esta pressente e, ao virar-se para Rui, este dá-lhe com o dossier na cara, deixando Nazaré atordoada e a sangrar do lábio.

Ismael dá a lista de coisas que Toni pode e não pode fazer, Toni não gosta da ideia, mas faz o que ele pede, decidido a participar na surpresa para a mãe. Ismael com vontade de rir do que inventou.

Adolfo quer aproximar-se ainda mais de Glória e Dolores, discutem as cores para o novo mercado. Adolfo afasta-se com cara de quem vai aprontar mais.

Érica conta da ida de Sónia ao hotel e o que fez no outro dia, quando lhes entrou pelo quarto. Ela acha mesmo que ela precisa de um travão porque não mede as consequências. Vânia fica preocupada com a irmã.