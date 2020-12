Resumo: 104º Episódio - 2 de dezembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sónia pede desculpa a Érica e Cris, ele diz que não precisa, só tem é de tratar-se. Sónia sabe que ele escolheu Érica por ser a escolha mais sensata, mas ainda vai provar que ela pode ser a escolha certa. Érica fica furiosa.

Sónia compra um telemóvel novo, do qual envia uma SMS. De seguida, pega no seu próprio telemóvel e põe-no a carregar. Instantes depois, Vânia entra dos quartos com Santiago, dizendo que recebeu uma SMS a desmarcar a consulta que Sónia iria ter no dia seguinte. Aborrecida, lamenta. Sónia diz para a irmã não se preocupar, que ela já está a atinar e não é por causa de uma semana que faz diferença.

Bernardo, muito nervoso, diz a Joaquim que podia ir ele no seu lugar. Joaquim diz que tem de ser ele a ir, lembra-o da ameaça a Olívia. Encoraja-o, diz que ele é capaz.

Júlia espera por Bernardo, estão ambos tensos. Júlia tem dúvidas e Bernardo diz que isto tem mesmo de ser feito. Júlia diz que Roberto está no seu quarto tal como combinaram. Bernardo tira o frasco de veneno do bolso e sobe as escadas.

Duarte diz que a polícia já bloqueou a fronteira e vai emitir um mandado de captura internacional. Nazaré está mais tranquila mas Duarte acha que é por pouco tempo enquanto ele estiver afastado a curar as queimaduras. Duarte acha que devem continuar atentos ao telemóvel de Natália. Nazaré acha que quem entrou em casa deles pode ser alguém ligado ao cofre e a Félix.

Rui entra no gabinete da Geliré, toma banho, veste a roupa que encontrou no lixo e coloca uma máscara que lhe tapa as queimaduras.

É a primeira aula de canto de Toni, Ismael não deixa que ele beba café, diz que não é bom para a voz. Ismael está decidido a fazer-lhe a vida negra para que desista de cantar.

No lar, João choroso, Ermelinda inconsolável e Josué junta-se a relembrar Floriano. Ermelinda finge que tem uma tontura. Matilde diz que trata dela, pede a Olívia para ir buscar o medidor da tensão. Ermelinda quer que vejam o sofrimento em que estão para que chegue aos ouvidos de Bernardo. João não gosta de lhe mentir, acha que deviam dizer a verdade sobre Floriano.

Bernardo está muito nervoso, mostra uma foto de Roberto aparentemente morto. Cortez incrédulo, surpreendeu-o. Bernardo quer dinheiro e Cortez, para além da entrega do relatório da autopsia, quer saber mais pormenores sobre a morte de Roberto. Bernardo engole em seco.