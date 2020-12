Resumo: 103º Episódio - 1 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni entrega os cheques, Adolfo finge-se triste mas Toni diz que vai lutar por Vânia. Adolfo faz uma chamada a dizer que já tem o dinheiro, conseguiu enganar todos no Mercado.

Vânia chega à Geliré e borrifa o ar, Nazaré não gosta do cheiro. Vânia não se cala a dar sugestões sobre gravidez e diz que vai ajudá-la, como sua assistente. Nazaré não fica nada satisfeita com a ideia.

Natália, preocupada, fala com Amélia sobre a mensagem de Rui, não pode contar-lhe que viu as imagens de vigilância. Amélia diz que podem fazer o que quiserem com ela. Natália quer que ela reaja.

Rui remexe o lixo da rua à procura de roupa, está agoniado e vai ficando sujo de comida. Encontra uma camisa e umas calças.

Toni está satisfeito por regravarem a música, porque na outra não se ouvia a sua voz. Ismael diz-lhe que canta mal. Vânia disfarça por não concordar. Ismael diz que vai ter aulas com ele senão não canta.