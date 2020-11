Resumo: 102º Episódio - 30 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte fala para a barriga de Nazaré, ela está enjoada com o cheiro a peixe. Nazaré diz a Duarte para ser ele a entregar o telemóvel à mãe, quando recebem uma sms de Rui a dizer que vai para Espanha. Rui sentado junto à Geliré, guarda o telemóvel descartável no bolso. Duarte tira o telemóvel a Nazaré, aquela sms prova que Rui está vivo e que ele sempre teve razão. Duarte diz que vai resolver isto de uma vez por todas e sai disparado, Nazaré vem atrás. Rui escondido, entra na Geliré mal os dois se afastam.

Júlia está com raiva, chama Roberto de cobarde e rasga os passaportes. Não vai a lado nenhum e manda-o sair ou ainda avisa a polícia que ele queria fugir.

Bernardo mostra o frasco a Joaquim, ele diz que tem de dar a Cortez o que ele quer senão quem sofre é a Olívia. Bernardo, em choque, convencido que Joaquim quer que ele mate Roberto.

Duarte furioso com a mãe, acusa-a de continuar a ajudar Rui. Natália fica tensa. Nazaré tenta acalmá-lo e diz que Natália não sabia de nada.

Na Geliré, Rui passa os dedos pela secretária e vê uma foto da família junta. Furioso, coloca-a para baixo. Rui rouba umas chaves de uma gaveta. Ao sair, para em frente ao espelho e retira as ligaduras, revelando a feia queimadura que tem numa parte do rosto e pescoço, que já está a cicatrizar. Toca-lhe ao de leve. As lágrimas caem-lhe pelo rosto.

No hotel, Ana sente o cheiro a queimado vindo do quarto de Amélia, aflita, chama por Amélia, entra e vê que está uma peça de roupa a queimar e que Amélia não ia fazer nada. Amélia, completamente apática, diz que não quer ajuda. Ana lembra-a que a deixaram ficar ali mas não vai destruir o hotel.

Ana conta a Gil o que se passou e que Amélia não ia fazer nada. Gil diz que pode tentar falar com ela. Cris acha que ela precisa é de um psiquiatra. Nuno vai falar com Natália para a ajudar.

Sónia está atarefada a limpar a casa. Já limpou os quartos. Toni diz que é mais rápida que a mãe. Glória não gosta do comentário. Vânia oferece ajuda mas ela quer fazer tudo sozinha.

Dolores vem com o cheque passado para dar a Adolfo, Glória passa o dela. Toni, feliz, diz que está livre, oferece-se para levar os cheques a Adolfo.