Resumo: 101º Episódio - 27 de novembro (sexta-feira)

Toni acha que ele já está sob o efeito da droga e Adolfo finge estar, começa a falar mal do relacionamento de Glória mas fala do mercado com emoção. Dolores e Glória ficam com pena dele.

Natália não sabe o que fazer porque Amélia não quer comer nem tomar a medicação. Gil pede-lhe a medicação, esmaga junta ao sumo e vai levá-lo ao quarto. Gil entra de rompante com Natália. Diz que só sai dali quando ela beber o sumo todo, não quer que acuse o hotel de a tratar mal. Amélia bebe, Gil pisca o olho a Natália em sinal que resultou.

Júlia entra no quarto e fica furiosa por encontrar Roberto. Ele diz que falou com Nuno e tem a certeza que não existe nada entre eles os dois. Sabe que ela ainda o ama, mostra-lhe os passaportes e diz para fugirem juntos e recomeçarem longe dali.