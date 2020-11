Resumo: 100º Episódio - 26 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni, contrariado, diz que só dá este passeio com o Adolfo e acaba-se o “namorico”. Dolores preparou um cesto com comida para o passeio de barco. Adolfo chega fingindo-se entusiasmado.

Roberto ameaça Nuno para se manter longe de Júlia. Nuno não tem medo dele, manda-o desaparecer e levá-la com ele. Roberto estranha a atitude.

Adolfo entra no restaurante acompanhado de Toni, finge-se entusiasmado a falar sobre o passeio de barco que fizeram. Toni, sem paciência, vai preparar bebidas para eles, coloca o soro da verdade. Adolfo repara, vai ver o que ele lhe meteu no copo e deita tudo fora na ausência de Toni. Toni acha que ele já está sob o efeito da droga e Adolfo finge estar, começa a falar mal do relacionamento de Glória mas fala do mercado com emoção. Dolores e Glória ficam com pena dele.

Natália não sabe o que fazer porque Amélia não quer comer nem tomar a medicação. Gil pede-lhe a medicação, esmaga junta ao sumo e vai levá-lo ao quarto. Gil entra de rompante com Natália. Diz que só sai dali quando ela beber o sumo todo, não quer que acuse o hotel de a tratar mal. Amélia bebe, Gil pisca o olho a Natália em sinal que resultou.

Júlia entra no quarto e fica furiosa por encontrar Roberto. Ele diz que falou com Nuno e tem a certeza que não existe nada entre eles os dois. Sabe que ela ainda o ama, mostra-lhe os passaportes e diz para fugirem juntos e recomeçarem longe dali.

Duarte fala para a barriga de Nazaré, ela está enjoada com o cheiro a peixe. Nazaré diz a Duarte para ser ele a entregar o telemóvel à mãe, quando recebem uma sms de Rui a dizer que vai para Espanha. Rui sentado junto à Geliré, guarda o telemóvel descartável no bolso. Duarte tira o telemóvel a Nazaré, aquela sms prova que Rui está vivo e que ele sempre teve razão. Duarte diz que vai resolver isto de uma vez por todas e sai. Duarte sai disparado, Nazaré vem atrás. Ele quer resolver isto de uma vez por todas, o lugar de Rui é na prisão. Rui escondido, entra na Geliré mal os dois se afastam.

Júlia está com raiva, chama Roberto de cobarde e rasga os passaportes. Não vai a lado nenhum e manda-o sair ou ainda avisa a polícia que ele queria fugir.