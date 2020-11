Resumo: 98º Episódio - 24 de novembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Já no lar, Bernardo diz que encontraram o corpo de Floriano na esperança que fiquem alarmados suficientemente para contar a verdade. Ermelinda começa a chorar, João e Josué percebem que ela não desistiu.

Natália acaba de chegar à Geliré e pergunta a Duarte se Rui deu notícias. Duarte tem a certeza que foi ele que lhe assaltou a quinta. Natália percebeu que Nazaré está grávida, quer que a deixe fazer parte da família, mas Duarte não confia nela.

No mercado, Natália a chorar, deixa cair o que tem dentro da mala. Dolores ajuda-a. Ela pede-lhe desculpa por tudo o que fez. Desabafa por causa dos filhos. Rui ouve e fica triste ao ver a mãe assim.

Toni provoca Sónia por ter apagado a canção, agradece porque a sua voz mal se ouvia. Toni dá-lhe um sermão pelo que ela continua a fazer e que na sua casa não vai deixar que ela trate mal alguém.

Bernardo diz a Cortez que Roberto está mesmo no hotel. Cortez precisa de silenciá-lo. Bernardo fica nervoso, nunca matou alguém. Cortez diz que pensam todos o mesmo a primeira vez.

Duarte está chateado porque Natália descobriu a gravidez. Nazaré diz que não teve culpa, mas tem pena dela. Duarte não sente o mesmo e não acredita na mãe.

Ana entrega um envelope que deixaram para Natália no balcão do hotel, diz que não viu quem foi. Natália acha estranho, pede a Ana que lhe leve um chá ao quarto e sobe. Natália olha o envelope muito nervosa. No interior do envelope, está um bilhete dobrado. Ela abre-o e, em letra de imprensa, vemos escrito: “Mãe, estou vivo”.

Toni entrega quatro doses de tamboril a Duarte, ele pergunta se colocou a “salada". Vemos uma arma debaixo do pano. Toni diz que está tudo o que Duarte pediu. Duarte pega na arma, Toni empurra o pano, diz para ter cuidado. Só a arranjou porque sabe que é para proteger Nazaré, mas ela não pode saber que ele a arranjou.