Resumo: 97º Episódio - 23 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Roberto espera Júlia, ela pergunta se quer que toda a gente o veja. Roberto veio só ver dela. Júlia diz que estava a falar a sério quando lhe disse que queria distância. Júlia aproxima-se de Nuno, diz a Roberto que Nuno foi bem mais que um apoio enquanto ele esteve desaparecido. Roberto fica cheio de raiva. Nuno pede-lhe que não o use mais para fugir aos seus problemas.

Cris vem saber como Sónia está. Sónia diz-lhe que ele a magoou, Cris diz que já tinha uma história com Érica e não podia mentir-lhe mais. Ela manda-o sair e toma uma anfetamina de seguida.

Ismael diz a Glória que está mesmo arrependido de ter dado cabo do cafeku, vai para mostrar-lhe a música que gravaram mas só aparece a gravação de música eletrónica.

Nazaré visita Toni no mercado e conta que está grávida. Ele fica muito feliz e quando vai para dar um abraço, Nazaré, enjoada com o cheiro do peixe, vomita. Natália aproxima-se preocupada. Toni quase se descai contando que é da gravidez, mas Nazaré dá-lhe uma cotovelada na barriga e pede-lhe segredo, pelo menos até se descobrir o paradeiro de Rui.

Matilde e Olívia estão preocupadas com o que Bernardo quer fazer para acabar com a farsa de que Floriano foi raptado por terroristas. Quer tomar medidas senão perde o controlo da situação. Já no lar, Bernardo diz que encontraram o corpo de Floriano na esperança que fiquem alarmados suficientemente para contar a verdade. Ermelinda começa a chorar, João e Josué percebem que ela não desistiu.

Ismael está zangado com Sónia que lhe apagou a música. Sónia acaba por dizer que lhe fez um favor. Vânia diz que vai falar com ela. Ismael frustrado porque vão ter de regravar tudo.