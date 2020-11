Resumo: 96º Episódio - 20 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cortez quer que Bernardo descubra se Roberto está mesmo no hotel. Bernardo diz que vai tentar. Cortez acredita que ele vai ser capaz. No hotel, Joaquim diz a Bernardo que tem de dizer o que sabe. Roberto não quer ser denunciado. Júlia lembra que ele andou a passear-se e pode ter sido visto. Bernardo não vai mentir. Joaquim reforça que Bernardo vai contar tudo o que sabe a Cortez. A ideia é atrai-lo ao hotel.

No restaurante, Glória e Dolores dão um sermão a Toni que está de ressaca do dia anterior. Toni não se lembra bem do que disse sob o efeito do soro da verdade. Glória agarra nele para tirarem a história a limpo. Já no mercado, Adolfo faz-se de sonso, diz que Toni disse que gostaria de passear de barco no Douro com ele. Todos ficam aliviados, menos Toni que até range os dentes, furioso.

Joaquim e Bernardo entram na sala da quinta e vêm Duarte, Nazaré, Matilde, Alice, Érica, e Olívia ali reunidos. Nazaré e Duarte anunciam que vão ser pais. Todos ficam admirados e contentes com a notícia, mas Alice afasta-se e é Bernardo que os alerta. Alice acha que já não vão gostar dela. Duarte e Nazaré conversam com Alice, percebem que o medo dela tem a ver com o facto de não ser filha biológica deles. Conseguem que ela fique mais aliviada e goste da ideia de vir a ser irmã mais velha.

Natália pede que levem a sopa a Amélia porque tem de sair. Ana fica contrariada, Nuno também lhe incomoda esta situação toda. Gil diz que ele leva-lhe a sopa. Amélia só bebeu um chá e não quer comer. Gil sabia que ela era mentirosa e manipuladora mas nunca pensou que fosse fraca, deixa as lágrimas cair, sente-se sozinha.

Roberto espera Júlia, ela pergunta se quer que toda a gente o veja. Roberto veio só ver dela. Júlia diz que estava a falar a sério quando lhe disse que queria distância. Júlia aproxima-se de Nuno, diz a Roberto que Nuno foi bem mais que um apoio enquanto ele esteve desaparecido. Roberto fica cheio de raiva. Nuno pede-lhe que não o use mais para fugir aos seus problemas.

Cris vem saber como Sónia está. Sónia diz-lhe que ele a magoou, Cris diz que já tinha uma história com Érica e não podia mentir-lhe mais. Ela manda-o sair e toma uma anfetamina de seguida.

Ismael diz a Glória que está mesmo arrependido de ter dado cabo do cafeku, vai para mostrar-lhe a música que gravaram mas só aparece a gravação de música eletrónica.

Nazaré visita Toni no mercado e conta que está grávida. Ele fica muito feliz e quando vai para dar um abraço, Nazaré, enjoada com o cheiro do peixe, vomita. Natália aproxima-se preocupada. Toni quase se descai contando que é da gravidez, mas Nazaré dá-lhe uma cotovelada na barriga e pede-lhe segredo, pelo menos até se descobrir o paradeiro de Rui.