Resumo: 95º Episódio - 19 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sónia, alterada pelo efeito das anfetaminas, ouve música no portátil. Começa a tocar a música de Ismael em que Vânia canta. Sónia decide apagá-la, diz que é uma piroseira. Põe uma música eletrónica a tocar e começa a dançar.

Toni está na sua banca, já um pouco alegre do bagaço que bebeu e sob o efeito do soro da verdade. É incapaz de mentir, incluindo às pessoas que passam. Acaba por dizer a Adolfo que não é gay e só está ali a mando de Glória, diz também que lhe pôs soro na bebida sem perceber que foi ele mesmo que o tomou. Adolfo fica muito magoado.

Sónia continua a dançar com a música muito alta. Ismael chega animado, o produtor gostou muito da nova música. Vânia chega e confronta a irmã, sabe que não foi ao psicólogo, as duas discutem e Sónia vai embora.

Nuno quer saber porque Amélia se atirou para a frente do seu carro, ela começa a chorar, sente-se completamente perdida, diz que foi um momento de fraqueza. Nuno fica com pena dela, diz que ela pode ficar até recuperar.

Ao chegar ao hotel, Roberto é apanhado por Júlia que quer saber onde andou. Roberto dá-lhe flores mas ela está furiosa porque ele expôs-se ao sair do hotel, atira as flores ao chão. Roberto continua a achar que ela gosta dele.

Nazaré tem alta do hospital. Ao chegar a casa acompanhada de Duarte, segue para o quarto. Matilde e Joaquim acham que algo se passa com ela. Dizem que não encontraram nada sobre o assaltante.

Bernardo ao telemóvel, diz que têm de continuar atentos a Natália porque Rui pode estar perto do mercado. Cortez aparece, tem um serviço para Bernardo relacionado com Roberto.

Já no quarto, Duarte e Nazaré falam das recomendações do médico. Nazaré conta que está grávida, Duarte fica radiante. Os dois ficam emocionados de alegria. Nazaré não sabia que estava grávida, soube no hospital. Duarte promete-lhe que a vai proteger e não vai deixar Rui aproximar-se nunca mais.