Resumo: 94º Episódio - 18 de novembro (quarta-feira)

Júlia não quer ver Roberto e pede a Cris que lhe leve o pequeno-almoço. Cris acede e sai. Nuno entra na cozinha para ir buscar comida ao frigorífico e Júlia diz que tomou uma decisão mas Nuno, magoado com ela, ignora-a. Cris vem dos quartos, diz que Roberto não está em lado nenhum.

No mercado, Rui continua deitado a um canto. Roberto, disfarçado, entrega fotografias suas e de Júlia a um homem para fazer passaportes, pede que seja rápido na entrega.

Duarte e Matilde, acabados de chegar do hospital, falam com Joaquim, Bernardo, e Olívia, que estão expectantes. Duarte conta que Nazaré fraturou duas costelas, fez um traumatismo no pescoço e na cabeça. Os médicos vão mantê-la em observação e fazer mais exames. Natália vem saber como está Nazaré, todos acham que foi Rui que entrou lá em casa.

Toni fala com Duarte ao telemóvel para saber o estado de Nazaré. Comenta com Glória que acha que foi o Rui e se o apanha dá-lhe no focinho. Toni arranjou soro da verdade através de um amigo de confiança para dar a Adolfo e este contar tudo sobre o projeto do mercado. Glória serve dois bagaços e põe soro num dos copos, insistindo que Toni dê o soro a Adolfo. Toni, irritado, recusa-se mas acaba por ver que não tem saída.

Ermelinda fica chocada com as despesas de Floriano no hotel, João e Josué defendem-no. Recebem um email com uma solução para continuar a enganar Bernardo. Bernardo recebe um email com uma imagem de um homem armado e encapuzado ao lado de Floriano, segura um cartaz que diz: “$50000 o él muere”. Estão numa sala e atrás está uma bandeira do Chile. Pedem resgate de Floriano. Bernardo comenta com Matilde e Olívia que se trata de uma fotomontagem e que vão aprender a não brincar com assuntos sérios.

Toni muito contrariado, pede desculpa a Adolfo pela reação que teve ao passeio de barco, propõe um brinde para fazerem as pazes. Adolfo muito contente acede. Toni baralha-se com os copos e acaba por trocá-los, bebendo ele mesmo o soro da verdade.

Vânia agradece a Cris todo apoio que tem dado a Sónia, mas percebe que tem sido enganada pela irmã quando Cris diz que não acompanhou a Sónia à consulta e que acabou tudo com ela.

Sónia, alterada pelo efeito das anfetaminas, ouve música no portátil. Começa a tocar a música de Ismael em que Vânia canta. Sónia decide apagá-la, diz que é uma piroseira. Põe uma música eletrónica a tocar e começa a dançar.