Resumo: 93º Episódio - 17 de novembro (terça-feira)

Roberto chega ao quarto com um vinho caro, Júlia lembra-se que já o beberam. Roberto voltou a colocar a aliança e tenta seduzi-la, ela sente-se tentada, mas não sabe o que fazer.

Nuno vem do hospital e diz a Cris e a Ana que Amélia está estável. Ana conta-lhe que ela recebeu a notícia que ia ser expulsa da ordem. Receia que ela quisesse desaparecer com tudo o que está a perder. Cris não tem pena dela.

Nazaré e Duarte preparam-se para se deitar quando Duarte ouve um barulho e diz que vai ver, Nazaré vai com ele. Duarte e Nazaré avançam devagar mas não está ninguém. Duarte fica pouco convencido. Duarte e Nazaré vão verificar portas e janelas, ela é empurrada pelas escadas por um homem que não vemos quem é. O vulto do homem foge. Duarte corre para junto de Nazaré, que está caída nos últimos degraus das escadas, consciente, mas com o pescoço num ângulo estranho. Duarte chora aflito.

Júlia quer que Roberto se vista e saia, não quer que ele volte ao quarto, arrependida de terem feito amor. Nuno pergunta se pode entrar no quarto e apanha Roberto na cama e ela em lingerie. Júlia horrorizada, sente-se muito dividida. Nuno achava que coisas entre eles iam correr bem mas não quer que Júlia fique com ele só porque odeia Roberto.

Nazaré está cheia de dores. Duarte chama Joaquim, ele fica muito preocupado com a filha. Nazaré pede-lhe que tome conta de Alice, Duarte liga para o 112.

Alice assiste a tudo e está preocupada com Nazaré que começa a dizer coisas sem sentido. Ouvem a ambulância. Duarte vai buscar os documentos de Nazaré.

Bernardo e Olívia ficam alarmados. Duarte conta que entraram lá em casa e agrediram Nazaré, vai com ela para o hospital.

Entretanto, Rui entra no mercado, ofegante, pega num cartão e deita-se por ali.

Amélia chega ao hotel na companhia de Natália, tem uma perna partida. Gil ajuda-a a subir para o quarto. Ana e Nuno ficam sem saber o que fazer com Amélia.