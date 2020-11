Resumo: 92º Episódio - 16 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni discute com a mãe, não quer passear de barco com Adolfo. Eles falam alto demais e Joaquim apercebe-se. Glória aproveita para pedir ajuda já que Toni não é capaz de desmascarar Adolfo.

Ismael está impressionado com a voz de Vânia. Toni chega nesse momento e dá pela falta da voz dele na gravação. Ismael mente-lhe, diz que ainda não editou a sua parte.

Joaquim quer explicar-se a Dolores, ela não quer saber, já não tem nada com ele. Ela ainda tem ciúmes sim, mas pede distância. Entretanto, Rui rouba queijos da banca dela.

Duarte está desiludido porque não há notícias de Rui. Toca o telemóvel que encontraram no cofre. Duarte atende, é uma mulher, acha que é Félix e diz que têm de encontrar-se pois está a ficar sem dinheiro.

Ana mostra a Amélia uma lista de hotéis com vaga para ela sair dali. Amélia diz que vai ser expulsa da ordem dos advogados. Ana diz que é merecido.

Nuno acaba as compras quando vê Júlia, ele aproxima-se. Júlia dá a entender que veio atrás dele, pergunta se ele espera por ela até ela perceber o que quer. Nuno devolve-lhe a pergunta a que Júlia não tem resposta.

Nuno está a sair do mercado com as compras e encaminha-se para o seu carro. Guarda as compras na bagageira e arranca. É nessa altura que um vulto se atravessa, mas já não vai a tempo de evitar o embate. Nuno sai do carro, nervoso, vê Amélia inconsciente no chão.

Roberto chega ao quarto com um vinho caro, Júlia lembra-se que já o beberam. Roberto voltou a colocar a aliança e tenta seduzi-la, ela sente-se tentada, mas não sabe o que fazer.