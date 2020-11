Resumo: 90º Episódio - 12 de novembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bernardo está triste porque os colegas não o veem como um deles. Ermelinda vem com as mãos sujas de sangue, insiste com Bernardo que tem de investigar o desaparecimento de Floriano.

Toni serve o almoço aos dois à bruta, está frustrado por estar ali, mas Adolfo persiste em criar um clima romântico. Toni introduz o tema do mercado e Adolfo vai falando. Entretanto, no mercado, Dolores e Glória vasculham a banca de Adolfo à procura de uma prova de que o projeto do mercado é uma treta. Adolfo roça o pé em Toni e manda-o parar, diz que não gosta de homens. Toni fica confuso com a atitude. Adolfo diz-lhe que precisa de meter as ideias em ordem, porque se sente atraído por Toni. Sai em direção ao mercado. Toni fica aflito e segue-o também.

Adolfo apanha Dolores e Glória a vasculharem a sua banca, elas improvisam, dizem que era uma barata. Toni colabora. Adolfo manda-as sair dali porque precisa de pensar. Olha Toni apaixonado.

Natália diz a Nazaré e Duarte que neste momento sabe tanto quanto eles. Pergunta se foram eles que mandaram Joaquim colocar uma microcâmara no quarto dela. Duarte confirma que foi ele. Nazaré chama a atenção de Natália que ao proteger Rui está a escolher em detrimento de Duarte que também é filho, não confiam nela. Natália, desesperada, diz que podem ficar com o seu telemóvel como prova de confiança.

Dolores retira alguns queijos da sua carrinha e oferece um ao mendigo Rui, que come com avidez.

Nazaré tem pena de Natália, que diz que tudo o que fez foi por amor. Joaquim diz que estava a proteger a filha quando colocou a microcâmara. Ela pede que não a procurem a não ser que tenham notícias de Rui.

Ana provoca Amélia que se mostra muito calma. Ana diz que vai arrepender-se de ficar no hotel. Natália quer falar com Amélia sobre Rui. Natália desorientada, acha impossível Rui ter sobrevivido sozinho mas Duarte acha que ele continua vivo e ela acaba por ter esperança. Amélia é sincera com o que possa acontecer, diz que vai ajudá-la.

Ana está tensa por causa de Amélia. Cris e Érica descem dos quartos. Érica diz que veio a casa do namorado. Ana fica muito feliz, pergunta se pode ser ela a contar aos pais.

Sónia mente à irmã, diz que foi à consulta e que Cris a acompanhou, mas nada disso aconteceu.