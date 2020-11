Resumo: 89º Episódio - 11 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Érica fala com Yara, quando repara que ela tem um papel na boca, é a carta de Cris, só consegue ler o início por estar molhada e ilegível, pede a Dolores para ficar com a menina que não demora.

Amélia traz um presente para Ana, quer pedir-lhe desculpas. Ana quere-a longe do seu hotel. Amélia diz que não vai desistir de recuperar a sua amizade. Nuno insiste que não a quer ali, Amélia diz que não há vagas noutro hotel. Nuno volta atrás e diz que o pescador resolveu dizer que ela chantageou-o. Amélia diz não ter medo, mas fica insegura.

Joaquim veio ver de Natália. Ela culpa-se que não cuidou do filho e ele morreu. Joaquim manda-a arranjar-se para tomarem um café. Natália, desmotivada, acaba por ceder e sai para a casa de banho para se arranjar. Joaquim olha para o quarto.

Duarte e Nazaré olham para o tablet que passa imagens do quarto de Natália. Estão felizes por Joaquim ter conseguido. Joaquim faz ok para a câmara e afasta-se. Natália sai pronta e agradece-lhe pela preocupação.

Dolores acha que Toni devia vestir outra roupa para se encontrar com Adolfo. Toni frisa bem que não é gay e começa a dizer que já não vai a almoço nenhum. Quando segue para o mercado, Toni tropeça num mendigo deitado no chão, tapado com um cobertor. Toni não reconhece que é Rui e dá-lhe uma moeda. Dolores e Glória estranham a presença de um mendigo e acham melhor avisar alguém.

Érica diz a Cris que já leu a carta, mas apenas o início, porque o resto a Yara comeu e babou. Cris acaba por declarar-se. Sónia que vinha a chegar, deteve-se à entrada da loja e ouviu tudo revoltada e triste. Érica, feliz, aceita namorar com ele.

Júlia vai ao quarto de Roberto e chama-lhe a atenção que não devia deixar a porta aberta por causa do Cortez. Roberto aparece todo nu em frente a Júlia. Ela esforça-se para não olhar para ele. Roberto provoca-a e Júlia sai furiosa.