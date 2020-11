Resumo: 87º Episódio - 9 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vânia, Toni e Ismael encenam uma discussão planeada sobre ciúmes que acaba com Vânia e Toni a terminarem o relacionamento. Toni mostra-se combalido e choroso e Adolfo, sedutor e compassivo, oferece-lhe ajuda, combinam almoçar no dia seguinte. Dolores e Glória satisfeitas porque o plano deu certo. Já em casa, Toni enojado, lava-se. Vânia estava à sua espera diz que ele vai ter que manter as esperanças a Adolfo sem o deixar avançar muito.

Na loja de surf, Sónia pede desculpa a Cris, diz que vai fazer o tratamento e pergunta se ele espera por ela. Cris não quer magoá-la. Érica ouve tudo. Sónia também lhe pede desculpa mas fica desagradada com a sua presença.

Ana, Nuno e Gil conversam sobre Amélia. Nuno conta como ela conseguiu tramá-lo. Ana diz que foi uma idiota em acreditar em Amélia, vai ter com ela. Nuno quer impedir mas Gil diz para a deixar ir porque ela deve ter verdades para lhe dizer. Ana encontra Amélia na cozinha a fazer uma sandes de compota. Explode, ao ver que Amélia se vitimiza e varre a sandes da bancada. Acusa-a de ser mentirosa e de a ter traído todo este tempo em que foi amiga dela. Amélia tenta recuperar a amizade de Ana, mas esta diz que nunca mais quer cruzar-se com ela e sai.

Júlia traz comida a Roberto, este pede que lhe faça companhia, diz que não podem acabar assim e sabe que ela está só a tentar convencer-se que não gosta dele.

Duarte e Nazaré abrem a caixa com as coisas que sobraram da Atlântida, descobrem um pequeno cofre que nunca tinham visto.

Natália está desesperada sem saber o que fazer para ajudar Rui, olha para o telemóvel à espera de uma notícia de Rui, acha que ele vai morrer sem ela.

Nazaré e Duarte conseguem abrir o cofre, que está quase vazio, tem dois ou três documentos, um pequeno saco de veludo fechado com um nó e um telemóvel. Duarte pega num dos documentos e analisa-o, percebem que era do tio de Duarte: Félix Blanco, e que o cofre devia ser dele. Nazaré abre o saco de veludo e descobre diamantes. Nazaré pede para Duarte ver se tem algum carregador que dê para ligarem o telemóvel antigo. Duarte consegue ligá-lo mas estranham não haver lista de contactos.

Natália muito nervosa acaba de se vestir e sai. Diz ao agente da PJ que não vai impedi-la, ele diz que vai com ela. Duarte que está a chegar diz que vão com ela. Natália quebra e confessa que Rui precisa dela, senão morre.

Natália, Duarte e o agente entram no armazém mas não encontram Rui. Fica no choque dos três ao perceberem que ele fugiu.