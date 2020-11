Resumo: 86º Episódio - 6 de novembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vânia mostra-se compreensiva com Sónia que chora, sabe que precisa de ajuda. Vânia marcou-lhe uma consulta numa clínica de reabilitação em Leiria, Sónia diz que vai pagar-lhe tudo o que gastar com ela, promete que vai fazer tudo para ficar bem.

Cris sente-se um pouco culpado com o que aconteceu a Sónia. Ana diz que ela tem a família para ajudá-la e fala de Érica. Cris diz que os dois não têm nada, Ana acha que sim e aponta para Yara, além de que, são solteiros e dão-se melhor que muitos casais. Só falta um deles dar o primeiro passo.

Amélia fala com Duarte ao telemóvel, diz que Natália ainda não voltou. Nuno chega. Amélia fica surpreendida por ele estar fora da prisão, os dois discutem e Amélia descontrola-se. Nuno quere-a fora do hotel e declara guerra aberta, vai provar que ela comprou o pescador para ser falsa testemunha.

Roberto agradece a Júlia por tê-lo defendido, tenta aproximar-se mas Júlia não deixa. Nuno entra e ficam os dois surpreendidos pela presença um do outro, Júlia defende Nuno perante Roberto e manda-o sair para falar com Nuno. Não está certa dos seus sentimentos.

Natália nervosa e apressada faz umas compras de farmácia e alimentos. Paga e sai a correr. Entra no carro mas é travada pelo carro de Duarte. Nazaré e Duarte saem do carro deles e descobrem o saco da farmácia. Natália continua a mentir dizendo que não sabe de Rui. Duarte e Nazaré entram no carro dela e acompanham-na até ao hotel para desespero de Natália.

Bernardo diz que Duarte e Nazaré apanharam Natália. Olívia acha que deviam era ter ido atrás dela. Bernardo prepara aula de espanhol quando Ermelinda vem com João e diz que Floriano desapareceu.

Vânia, Toni e Ismael encenam uma discussão planeada sobre ciúmes que acaba com Vânia e Toni a terminarem o relacionamento. Toni mostra-se combalido e choroso e Adolfo, sedutor e compassivo, oferece-lhe ajuda, combinam almoçar no dia seguinte. Dolores e Glória satisfeitas porque o plano deu certo. Já em casa, Toni enojado, lava-se. Vânia estava à sua espera diz que ele vai ter que manter as esperanças a Adolfo sem o deixar avançar muito.

Na loja de surf, Sónia pede desculpa a Cris, diz que vai fazer o tratamento e pergunta se ele espera por ela. Cris não quer magoá-la. Érica ouve tudo. Sónia também lhe pede desculpa mas fica desagradada com a sua presença.