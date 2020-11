Resumo: 84º Episódio - 4 de novembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vânia está de rastos, Cris conta-lhe que Sónia assumiu que roubou e queimou as pranchas da loja. Vânia está muito preocupada com a irmã.

Joaquim, furioso, atira que Roberto lhe entregou uma arma para o incriminar. Roberto diz que Cortez o obrigou, pede ajuda a Joaquim e a Júlia. Eles querem que ele vá à polícia contar tudo e colaborar ou denunciam-no. Roberto acaba por ceder.

Érica, Bernardo e Olívia não sabem como provar que Verónica está viva. Érica tem uma ideia, ela e Bernardo gravam um vídeo a apelar à mãe que livre Nuno da cadeia. Publicam nas redes sociais pedindo que ela os contacte ao ver o vídeo.

No lar, João, Floriano, Ermelinda e Josué fazem sorteiro para ver quem vai desaparecer para manter Bernardo afastado do lar. Floriano tira o papel com o seu nome, todos ficam desconfiados que ele fez batota, pois irá para um hotel.

Toni tenta seduzir Adolfo, ele não resiste e apalpa Felismina. Toni perde a cabeça e fala com o seu tom de voz natural. Dolores e Adolfo percebem que Felismina é Toni. Adolfo fica enojado. Glória furiosa por Toni ter estragado o disfarce.

Joaquim, Roberto e Júlia chegam da polícia. Joaquim diz que têm de ter muito cuidado para não serem descobertos pela organização. Roberto tenta aproximar-se de Júlia, ela diz que o odeia.

No restaurante, Amélia diz a Bernardo e Érica que o apelo que fizeram nas redes sociais é ridículo. Os filhos de Verónica insistem que ela está viva, mas Amélia quer que Nuno pague pelo que fez. Ana fica muito revoltada ao perceber que ela está a fazer tudo para se vingar. Amélia aconselha Bernardo e Érica a apagarem o vídeo das redes sociais. Diz que Verónica voltando e o Nuno em liberdade, este pode acabar o que não terminou e a culpa será deles.

No restaurante, Dolores censura Toni por ter andado a fazer-se passar por Felismina. Vânia diz que ele foge sempre às responsabilidades e até Glória concorda, Toni, revoltado, diz que vai provar que é um homem a sério. Já no mercado, Toni chama atenção de todos, faz um discurso sobre o bom café que ele criou e que fez tudo pelo bem de todos. O discurso impressiona, deixando até Adolfo sentir-se atraído por Toni, que o afasta.

Natália está muito nervosa, Duarte e Nazaré tentam convencê-la a contar onde está Rui. Natália sente vontade de falar quando Nazaré diz que Rui precisa de cuidados e que podem levar uma ambulância até ele, mas acaba por não fazer, diz que não sabe do paradeiro do filho e pede que retiram a guarda policial. Duarte não cede. Entretanto, Rui continua escondido no velho armazém cheio de fome. Come os restos de comida de uma lata abandonada por alguém, mas afasta porque lhe sabe mal.