Resumo: 82º Episódio - 2 de novembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Amélia fala com o pescador que Bernardo falou, mostra-lhe a foto de Nuno Savedra, quer que ele minta e diga que ele não estava sozinho quando alugou o barco. Liga à secretária Dália para investigar o pescador.

Natália recebe Amélia. Está farta de ter um agente da Polícia sempre atrás dela. Amélia diz que só querem certificar-se que ela não sabe mesmo do paradeiro de Rui. Natália continua a mentir.

Cris visita Yara, que está a dormir, e conta a Érica que Sónia é a responsável pelo vandalismo da loja de surf, porque estava chateada com ele. Cris conta também que acabou a relação com ela. Há um clima entre os dois que é interrompido pelo choro de Yara, que acorda.

Vânia chega e vê Sónia a chorar e de malas feitas para partir, conta que Criz acabou com ela e gosta de Érica. Vânia pede-lhe para ter calma e não vá embora, acha que as coisas podem mudar.

No restaurante, Glória repreende Toni, avisa-o para controlar-se porque Dolores anda desconfiada que ele é Felismina. Pede-lhe que se aproxime de Adolfo para apanhá-lo em falso e explica que ela anda a enganá-las com o projeto do novo mercado.

No mercado já fechado, Ismael faz emboscada a Toni e consegue arrancar-lhe a peruca, ameaça-o que vai contar à mãe dele mas Toni conta que a ideia partiu dela. Ismael promete ficar calado se ele o ajudar a reconquistar Glória.

Nazaré e Duarte dormem depois de terem feito amor, ele acorda com o barulho da janela a bater, acha que entrou alguém, vai ver se Alice está bem. Nazaré vai atrás dele. Os dois acordam Bernardo e Olívia, Nazaré diz que a cama de Alice está vazia. Acham que alguém lhes entrou pela janela do quarto. Duarte e Nazaré procuram por alguém e acabam por encontrar Alice a sair debaixo do sofá da sala, diz que veio buscar a boneca com que esteve a brincar e esqueceu-se dela ali. Não conseguia dormir sem ela. Duarte, com medo, diz que ela dorme com eles. Alice, contente, vai buscar a sua almofada.

Nuno pensativo, disfarça que estava a chorar quando Júlia entra furiosa porque não apanharam Roberto nem a mulher com quem ele estava. Nuno acha que ela ainda gosta dele, que a raiva vem do amor que ela sente, acha que ela devia pensar na vida dela em vez de pensar em vinganças. Júlia diz que só vai conseguir continuar quando meter Roberto na prisão.

Amélia diz ao pescador que lhe paga as dívidas de jogo se disser que Nuno estava com Verónica no dia que alugou o barco. O pescador fica tenso com a proposta.