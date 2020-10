Resumo: 81º Episódio - 30 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni tenta saber junto de Amélia se ela tem novidades de Rui. Amélia recebe chamada e manda-o afastar-se. Amélia fica a saber através de Dália, que o dono do barco que Nuno alugou há um ano está em São Martinho do Porto. Amélia pede que envie toda a informação por email.

Duarte e Nazaré esperam Natália, ele mostra-se irónico por ter demorado tanto na esquadra, confrontam-na com perguntas sobre Rui, certos que ela sabe onde ele está. Bernardo chega com a Polícia Judiciária, diz que a partir de agora Natália vai ter escolta policial. Nazaré comenta com ironia, que pode ser perigoso andar sozinha. Natália nervosa, não quer escolta policial com ela, diz que não tem nada a ver com as atitudes do filho. Nazaré e Duarte convencidos que Nuno tem razão, que ela nunca abandonará Rui. Natália fica a chorar sem saber como vai ajudar o filho.

Júlia fica a saber da operação policial para apanhar Roberto, Cortez e a organização. Júlia gostava de estar presente, mas percebe que não é possível, pede a Bernardo que não o deixem escapar. Bernardo tranquiliza-a e garante que ele não escapa.

Na loja de surf, Ana está muito revoltada com o que Sónia fez, Gil acha que Ana devia confiar em Cris e que Sónia merece uma oportunidade e não ser presa. Ana esquiva-se à conversa e incentiva Gil a voltar ao surf.

Cris explica a Sónia que não pode continuar a relação com ela, diz que ela tem de pagar todo o prejuízo da loja que ela causou e inscrever-se na reabilitação. Sónia desesperada não quer perder o namorado, pede desculpa, mas Cris diz que nunca esteve preparado para uma relação assim, ela é descontrolada e tem um problema de adição para resolver. Sónia furiosa, atira-lhe à cara que ele também foi adicto. Cris quer ajudá-la como amigo mas Sónia não quer a amizade dele. A conversa termina com Cris a forçá-la a fazer uma escolha, paga os prejuízos e faz a reabilitação ou ele faz queixa dela à polícia. Quando ele sai, ela grita acordando Santiago, e toma mais dois comprimidos.

Vânia provoca Toni (Felismina), ele não aguenta e agarra-a pelas costas. Dolores fica chocada ao ver “as duas” a roçarem-se. Toni inventa que é uma tradição da terra “dela” onde esteve emigrada roçarem-se, seja homem ou mulher, quando alcançam uma vitória. Adolfo com pena porque gosta de “Felismina”. Vânia diz a Toni que não vai conseguir manter a mentira, Ismael ouve.

Dolores comenta que viu Felismina e Vânia a roçarem-se uma na outra. Glória diz que é tradição e muda de assunto. Veem o projeto do mercado, e descobrem que no canto da folha, por baixo de tinta corretora, diz que o projeto é da câmara de Lisboa. As duas ficam zangadas com Adolfo.

Ermelinda acorda sobressaltada, teve um pesadelo em que um vendedor de xarope para a tosse lhe arrancava as unhas enquanto gritava: “ou compras, ou a seguir vão os dentes!” e Felismina assistia a rir. Ermelinda, João e Floriano recusam-se a vender mais estafermos.

Nazaré e Duarte falam de Natália. Nazaré acha que Duarte exagerou com a escolta policial, Natália já foi capaz de trair Rui para devolver a Atlântida a Duarte mas ele prefere ser desconfiado a ser traído outra vez. Duarte repreende Alice por ter ido atrás de Gaspar para a estrada, Nazaré não quer que ele a assuste mais.

Amélia fala com o pescador que Bernardo falou, mostra-lhe a foto de Nuno Savedra, quer que ele minta e diga que ele não estava sozinho quando alugou o barco. Liga a secretária Dália para investigar o pescador.

Natália recebe Amélia. Está farta de ter um agente da Polícia sempre atrás dela. Amélia diz que só querem certificar-se que ela não sabe mesmo do paradeiro de Rui. Natália continua a mentir.

Cris visita Yara, que está a dormir, e conta a Érica que Sónia é a responsável pelo vandalismo da loja de surf, porque estava chateada com ele. Cris conta também que acabou a relação com ela. Há um clima entre os dois que é interrompido pelo choro de Yara, que acorda.