Resumo: 80º Episódio - 29 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Júlia fala com Nuno sobre o marido, culpa-se por nunca ter percebido toda a encenação da morte de Roberto e o homem que ele era. Nuno diz que ela é uma mulher incrível e ele é que ficou a perder. Duarte entra e procura por Natália. Nuno liga a Natália mas esta não atende. Amélia, que vem a descer, diz que ela saiu de manhã para ir à polícia e ainda não voltou. Nuno fica desconfiado e diz a Duarte para ficar atento a ela, Rui pode tê-la contactado.

Nazaré ajuda Alice a fazer contas, ela diz que não foi assim que aprendeu e fecha os livros. Pergunta por Rui e diz que tem medo dele. Nazaré promete que nunca mais vai deixá-lo fazer-lhe mal.

Rui acorda de uma sesta induzida pelos medicamentos, cheio de dores, diz à mãe que ela não devia estar ali, as pessoas vão começar a suspeitar. Ela acaba por aceitar ir, mas diz que volta à noite com comida.

Ismael queixa-se do trabalho que dá cuidar da casa. Toni implica com ele. Vânia insinua-se a Toni em Felismina. Diz que gostava de experimentar uma relação lésbica. Toni fica confuso e descai-se. Ainda tenta disfarçar, mas Vânia diz-lhe que sabe que é ele.

João nervoso, ganha coragem e pergunta se pensou na proposta dele. Matilde testa-o, pede-lhe que responda aos seus seguidores. João não gosta dos comentários.

Glória já sabe que Vânia descobriu que Toni é Felismina, conversam os três quando Ismael entra, diz a Glória que fez tudo o que ela pediu. Vânia tem pena dele.

Cris conta que foi Sónia que assaltou a loja, confessou que o fez por ciúmes. Ana quer chamar a polícia. Gil acha que podem chegar a acordo. Cris diz que vai ser ele a resolver, pede para ninguém contar à polícia e confiarem nele.

Toni tenta saber junto de Amélia se ela tem novidades de Rui. Amélia recebe chamada e manda-o afastar-se. Amélia fica a saber através de Dália, que o dono do barco que Nuno alugou há um ano está em São Martinho do Porto. Amélia pede que envie toda a informação por email.

Duarte e Nazaré esperam Natália, ele mostra-se irónico por ter demorado tanto na esquadra, confrontam-na com perguntas sobre Rui, certos que ela sabe onde ele está. Bernardo chega com a Polícia Judiciária, diz que a partir de agora Natália vai ter escolta policial. Nazaré comenta com ironia, que pode ser perigoso andar sozinha. Natália nervosa, não quer escolta policial com ela, diz que não tem nada a ver com as atitudes do filho. Nazaré e Duarte convencidos que Nuno tem razão, que ela nunca abandonará Rui. Natália fica a chorar sem saber como vai ajudar o filho.

Júlia fica a saber da operação policial para apanhar Roberto, Cortez e a organização. Júlia gostava de estar presente, mas percebe que não é possível, pede a Bernardo que não o deixem escapar. Bernardo tranquiliza-a e garante que ele não escapa.

Na loja de surf, Ana está muito revoltada com o que Sónia fez, Gil acha que Ana devia confiar em Cris e que Sónia merece uma oportunidade e não ser presa. Ana esquiva-se à conversa e incentiva Gil a voltar ao surf.

Cris explica a Sónia que não pode continuar a relação com ela, diz que ela tem de pagar todo o prejuízo da loja que ela causou e inscrever-se na reabilitação. Sónia desesperada não quer perder o namorado, pede desculpa, mas Cris diz que nunca esteve preparado para uma relação assim, ela é descontrolada e tem um problema de adição para resolver. Sónia furiosa, atira-lhe à cara que ele também foi adicto. Cris quer ajudá-la como amigo mas Sónia não quer a amizade dele. A conversa termina com Cris a forçá-la a fazer uma escolha, paga os prejuízos e faz a reabilitação ou ele faz queixa dela à polícia. Quando ele sai, ela grita acordando Santiago, e toma mais dois comprimidos.