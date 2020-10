Resumo: 79º Episódio - 28 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bernardo conta a Júlia que encontrou Roberto, que ele está numa casa com piscina e viu-o beijar uma mulher. Júlia fica em choque.

Natália encontra o filho deitado no chão, em posição fetal e aparentemente morto. Há comprimidos e ligaduras espalhados por todo o lado. Natália, a chorar, corre para Rui a achar que ele morreu. Agacha-se junto a ele e vira-o para si. Fica horrorizada ao ver-lhe o rosto queimado, mas luta contra o sentimento. Agarra no telemóvel para chamar uma ambulância mas Rui reage e fá-la prometer que não chama ninguém, prefere morrer a ir preso. Natália tira da maleta medicamentos, desinfetantes e ligaduras e chora enquanto levanta uma das ligaduras do rosto de Rui. Rui faz o esgar de uma dor insuportável.

Na Geliré, Nazaré está atarefada a trabalhar. Duarte e Matilde estão preocupados por Rui continuar a monte e por perto. Nazaré diz que podem ser eles a encontrá-lo, Duarte concorda.

Natália continua a chorar, pergunta a Rui se foi ele que pôs fogo à Atlântida. Ele não responde e pergunta por Nazaré.

Júlia fica devastada com o que Bernardo descobriu, quer vingar-se. Bernardo tem a certeza que tratou-se de um plano para tramar Joaquim, o pedido de ajuda, a arma com as impressões digitais do Joaquim, o sangue no carro dele evidenciam isso. Bernardo diz que já avisou a Polícia Judiciária e têm de contar a Joaquim que ele corre perigo.

Joaquim fica muito tenso com o que acabou de saber, Bernardo diz que foi um plano para o mandarem para a prisão. Júlia continua com raiva do marido e vontade de o matar. Bernardo está disposto a levar o assunto até ao fim e ajudar Joaquim.

Matilde está preocupada com a filha por causa de Rui, conta a Dolores e Glória que João quer voltar a viver com ela, Dolores acha bem mas Glória diz para ela não aceitar, que ele devia valorizá-la mais. Adolfo liga a dizer que tem novidades do mercado.

No mercado, Adolfo apresenta o Arquiteto que acabou de chegar da India, maravilhado, mostra o projeto a Glória e Dolores que gostam mas querem ouvir o que o Arquiteto tem para explicar, Adolfo fica tenso.

No lar, Ermelinda, João e Josué, deixam-se cair no sofá traumatizados com a forma como venderam tudo. Toni, em Felismina, diz que é assim que se vende.

Érica abre a porta a Joaquim. Joaquim fica sozinho com Dolores, diz-lhe o quanto a ama e que não vai desistir dela. Conta que o que aconteceu teve a mão do Cortez mas não pode contar mais nada para não pôr Dolores em perigo. Está a resolver a vida por eles. Dolores pede para ele sair e fica a chorar sozinha.

Sónia entra na cozinha do hotel e começa logo a tirar a camisola, Cris diz que pode entrar alguém, Sónia acha que são desculpas dele, tira o soutien. Cris diz que não está com cabeça para fazer amor. Sónia insiste. Cris repara numa etiqueta de uma marca de surf dos leashes que vendem na loja, dentro da mala de Sónia. Intrigado, aproxima-se para pegar nela, enquanto Sónia continua a falar. Ele confronta-a, pergunta como é que ela tem um isqueiro se não fuma. Sónia irritada quando Cris diz que Érica tinha razão. Acaba por pedir desculpas, culpa-o pelo que a faz sofrer sempre que ele está com Érica, diz que não andava bem e ficou fora dela por causa dos comprimidos que tomava. Sónia chora, completamente desesperada quando vê que Cris não consegue entender e sai do quarto de roupa interior vestida porque não aguenta ouvi-la.

Duarte recebe um email da seguradora a informar que não vão pagar os prejuízos do incêndio, porque foi fogo posto. Nazaré fica revoltada. Ele não sabe o que fazer para reerguer-se. Decide falar com Natália para saber de Rui. Nazaré pede que não faça nenhuma asneira.

Júlia fala com Nuno sobre Roberto, culpa-se por nunca ter percebido toda a encenação da morte de Roberto e o homem que ele era. Nuno diz que ela é uma mulher incrível e ele é que ficou a perder. Duarte entra e procura por Natália. Nuno liga a Natália mas esta não atende. Amélia que vem a descer diz que ela saiu de manhã para ir à polícia e ainda não voltou. Nuno fica desconfiado e diz a Duarte para ficar atento a ela, Rui pode tê-la contactado.

Nazaré ajuda Alice a fazer contas, ela diz que não foi assim que aprendeu e fecha os livros. Pergunta por Rui e diz que tem medo dele. Nazaré promete que nunca mais vai deixá-lo fazer-lhe mal.

Rui acorda de uma sesta induzida pelos medicamentos, cheio de dores, diz à mãe que ela não devia estar ali, as pessoas vão começar a suspeitar. Ela acaba por aceitar ir mas diz que volta à noite com comida.