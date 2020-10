Resumo: 78º Episódio - 27 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Érica que ouviu a conversa na sala, entra na cozinha com pena de Natália. Comenta que Rui é um psicopata, sabe-se lá do que ele é capaz. Cris apoia-a quando ela tenta conter as lágrimas porque podia ter perdido o irmão e o primo, que são as únicas pessoas que lhe restam. Sugere que durma no hotel com Yara para a ajudar, mas Érica prefere ficar em casa. Sónia assiste a tudo com ciúmes. Cris diz-lhe que não é altura para fazer cenas de ciúmes.

João traz jantar para ele e Matilde, quer voltar a viver com ela. Acha que não se conheciam bem e agora a relação deles pode ser melhor. Ela fica surpreendida, diz que tem de pensar.

Felismina fala do incêndio, Vânia repara que ela lhe olha apreciativamente para as pernas, está cada vez mais desconfiada que Felismina é Toni e para o provocar debruça o decote sobre ele. Quando ela sai para o quarto, Toni enfia a cabeça no frigorífico para arrefecer os ânimos.

Glória e Dolores estão furiosas com Adolfo porque ele anda a usar os seus nomes para convencer os vendedores a apoiar as obras no mercado.

Joaquim chega ao bar do hotel e entra apressado. Amélia diz-lhe que Natália está no quarto, teve um ataque de ansiedade e precisa de ajuda dele por quem ela nutre um carinho especial. Joaquim hesita mas acaba por subir. Natália sente-se sozinha, diz que Joaquim tinha razão. Ele diz que está ali para o que ela precisar. Natália quer que Joaquim faça amor com ela, ele afasta-a, ama Dolores e não quer cometer mais erros.

Sónia furiosa, diz que Érica faz tudo para se aproximar de Cris, inclusive que Sónia tenha sido ela a assaltar a loja de surf, Vânia acha que a irmã está a exagerar e não alimenta a conversa. Toni acorda e não se apercebe da presença delas na cozinha, Sónia diz que a voz de Felismina parecia a voz de Toni, Vânia concorda.

Nazaré diz que Alice estava assustada com o incendio. Nazaré acha que Rui pode aparecer caído numa valeta qualquer, maneira que estava ferido. Duarte sente-se abalado com o que aconteceu e com o futuro dos funcionários da Atlântida.

Rui, todo curvado com dores, entra no lar, entra e fecha a porta. Está visivelmente fraco e vai-se amparando aos móveis para conseguir manter-se de pé num esforço quase sobre-humano. Dirige-se ao armário dos medicamentos e remexe em todas as caixas, procurando um analgésico forte. Toma dois comprimidos a seco e guarda algumas caixas no bolso, bem como um rolo de ligaduras, quando é interrompido por João, que acende as luzes, porque ouviu um barulho. Rui empurra João e foge apressadamente em direção à rua. João vem a gritar que é um ladrão e a pedir ajuda.

Bernardo diz a Júlia que já identificou o local onde Roberto pode estar e decidiu ir lá. Júlia também quer ir mas ele não deixa. Recebe chamada a dizer que Rui esteve no lar.

João conta a Bernardo o que viu. Matilde pergunta para que são tantas perguntas se a polícia já lá esteve. Duarte quer saber tudo o que se passou.

Natália pronta para sair, mente a Amélia, dizendo que vai à polícia. Amélia não acha prudente saber mais notícias quando teve um ataque de ansiedade, quer ir com ela mas ela não quer. Amélia fica intrigada.

Na loja de surf, Ana pede desculpa a Gil, devia ter confiado nele e ter dado mais tempo para ele resolver o seu passado, Gil e Ana confessam as saudades que sentem um do outro e fazem as pazes. Ana tranquiliza Gil quando lhe diz que acredita que não foi ele que assaltou a loja.

Vânia muito desconfiada provoca Toni, ele muito irritado acaba por se descair com voz grossa, sai apressado, Vânia sorri ao confirmar que Felismina é Toni.

Glória diz a Ismael para limpar a casa, ele quer mostra-lhe a sua música nova mas Glória mostra-se desinteressada e diz-lhe que ele é mais útil de avental do que a cantar.

João fala do assalto quando Toni entra ainda irritado com a conversa que teve com Vânia, vai mostrar-lhes como se vende, Ermelinda, Floriano, João e Josué sentem receio por causa da maneira como ele fala.

Bernardo conta a Júlia que encontrou Roberto, que ele está numa casa com piscina e viu-o beijar uma mulher. Júlia fica em choque.