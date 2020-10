Resumo: 75º Episódio - 22 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Lar vemos Bernardo a ouvir as conversas de Cortez, com um ar bastante entediado. Júlia chega e Bernardo troca de vez com ela pois tem os seus afazeres. Júlia fica a ouvir as conversas, até que ouve a voz de Roberto a falar com Cortez. Júlia sai aos gritos da sala de pessoal à procura de Bernardo.

Na casa dos Silva, Sónia toma anfetaminas sem que Vânia repare. Vânia conversa com a irmã, quer saber porque está tão abatida, e Sónia conta-lhe que acha que Cris ainda gosta de Érica.

No seu quarto, Duarte e Nazaré acabam de fazer amor e estão felizes, dizendo que finalmente os problemas acabaram e tudo voltou ao que era antes.

Já de noite, no Mercado, vemos Rui a encontrar-se com um criminoso e mostra-lhe uma fotografia de Duarte informando que quer que o irmão morra, seja de que forma for.

Ainda muito nervosa, Júlia mostra a conversa entre Cortez e Roberto e pede a Bernardo que a ajude pois acha que o marido corre perigo. Bernardo pede-lhe que tenha calma pois ele precisa de pensar.

Amélia está no bar do Hotel, alheada nos seus pensamentos, sem conseguir dormir. Desabafa com Nuno que está preocupada com Ana. Nuno fica surpreendido com a sensibilidade de Amélia e fazem um brinde ao seu lado humano.

Na sala da Quinta, Bernardo mostra a todos a gravação da conversa entre Cortez e Roberto. Joaquim diz que Bernardo tem de entregar a gravação à polícia e ilibá-lo, mas Bernardo diz que esta prova pode não significar nada e que ele pode até ser despedido. Bernardo está determinado em localizar Cortez e vai começar a investigar pelo som dos sinos que se escuta na gravação.

Na receção do Hotel, Ana pergunta a Cris se viu Gil pois já andou à procura dele por toda a parte e não o encontra. Cris diz que não o viu e consola a irmã, dizendo-lhe que não foi injusta e que Gil é que nunca quis falar.

Na loja de Surf, ouvimos uma porta a ser arrombada, dando a ideia de que é Gil, mas não é. A loja é vandalizada por completo.

Na Atlântida, o criminoso entra, disfarçado de eletricista, e dá um documento falso à secretária. Liga a Rui e diz que, ao início da tarde, já terá tudo pronto. A secretária vai observando os seus movimentos.