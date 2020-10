Resumo: 74º Episódio - 21 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

De volta à Atlântida, Natália informa Amélia que devolveu a empresa e todos os bens a Duarte e que este vai voltar à presidência da empresa. Amélia percebe que, assim sendo, também ela terá de sair.

Na cozinha do Hotel, Cris encontra um livro que tem uma fotografia sua e de Érica. Num ato de raiva, Cris rasga a fotografia e deita-a no lixo no preciso momento em que Sónia entra. Sónia, ao ver o que ele fez, fica triste e acusa-o de não estar a ser sincero com ela.

Rui e Amélia encontram-se no Hotel e Rui acaba por saber, pela boca da advogada, que Natália passou os bens todos de volta a Duarte. Rui começa a ofender Amélia e a acusá-la de meter ideias na cabeça da mãe. A discussão ganha proporções indevidas e Nuno intervém, expulsando Rui do Hotel.

Já na Atlântida, Rui discute com Natália e ameaça-a para voltar atrás com a sua decisão. Natália, firme, diz ao filho que não vai voltar atrás e que terem ido para a Nazaré só lhes arruinou a vida. Explica ao filho que, caso queira ajuda para se tratar, está sempre disponível para ele.

Em casa dos Silva, Ismael mostra, orgulhoso, o seu videoclip à família. Glória, ao ver que ele usou a sua coreografia, fica muito ofendida sob o olhar atrapalhado de Ismael, que não sabe como se desculpar. Glória diz-lhe que vai contar a toda a gente que ele não passa de um plagiador.

Natália aparece na Quinta e diz a Duarte que, ainda que não acredite nas suas boas intenções, que a única coisa que ela sempre quis foi unir os dois filhos e ter uma família. Duarte acaba por lhe agradecer o gesto e Natália, emocionada, diz-lhe que ele é muito melhor que ela.

Nazaré e Duarte encaminham-se para o Restaurante enquanto comentam a surpresa que foi a decisão de Natália. Quando chegam, dão de caras com Rui, que os avisa que não se livram dele com tanta facilidade.

No Lar vemos Bernardo a ouvir as conversas de Cortez, com um ar bastante entediado. Júlia chega e Bernardo troca de vez com ela pois tem os seus afazeres. Júlia fica a ouvir as conversas, até que ouve a voz de Roberto a falar com Cortez. Júlia sai aos gritos da sala de pessoal à procura de Bernardo.