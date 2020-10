Resumo: 72º Episódio - 19 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni está no Mercado, disfarçado de Felismina, quando Nazaré e Duarte chega e Nazaré o reconhece de imediato. Toni explica-lhes o que aconteceu e pede que não contem a ninguém. Adolfo olha para ele, apaixonado, e Toni conta-lhes que ele se tem insinuado e já não sabe o que fazer.

Natália vai ter com Rui ao Hotel e diz-lhe que, apesar de o ter despedido da empresa, legalmente ele ainda faz parte e tem uns documentos para assinar. Passa-lhe um dossier cheio de folhas que, no meio, tem uma declaração de cedência total dos seus bens para Natália. Rui discute com a mãe e implora-lhe para voltar, tenta manipulá-la. Natália, que está visivelmente nervosa, quando vê que o filho assina a cedência de bens, apressa-se a pegar no dossier e a ir embora dizendo a Rui que assina os restantes documentos noutro dia.

Vânia chega com bebé Santiago e Toni tenta controlar-se para não comprometer o seu disfarce. Nazaré tem pena que não exista outra alternativa, mas Toni diz que enquanto as pessoas se lembrarem do que fez, tem de andar disfarçado de Felismina. Duarte recebe SMS de Natália a pedir para se encontrarem com ela na Geliré.

No Restaurante, Vânia fala sobre Felismina com Glória e diz que a rapariga tem ar de ser muito certinha e de nunca ter tido um homem na vida. Glória comenta que talvez dê para o outro lado. De repente, Toni chega e começa a olhar para Vânia e a insinuar-se. Vânia, a estranhar aquela atitude, acaba por dizer a Glória que talvez Felismina goste mesmo de mulheres.

Adolfo chama Dolores e Glória e diz-lhes que precisa de mais dinheiro para fazer obras no Mercado. As duas vendedoras ficam indignadas e explicam-lhe que as pessoas são pobres e exigem que lhes apresente um projeto das obras para validação.

Na Geliré, Natália apresenta o documento que Rui assinou a passar todos os bens para ela e informa Duarte que lhe vai devolver tudo o que era seu. Natália e Duarte estão em choque.