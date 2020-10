Resumo: 70º Episódio - 15 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Atlântida, Rui recusa todas as acusações de que é alvo e diz que Duarte só está a fazer isto pois Rui tirou-lhe o que tinha. Rui diz ainda que acha que Bernardo se devia afastar do caso e Amélia concorda.

Natália comenta com Amélia que viu Alice com Rui, ali na Atlântida e que tem de falar com o filho para saber a verdade. Quando confronta Rui, este diz à mãe que é inocente e que isto não passa de um plano de Nazaré e Duarte para o destruir. Natália está completamente perdida.

Toni chega à Quinta, muito aflito, e explica que teve de sair de casa pois as pessoas descobriram o seu negócio do café e querem matá-lo. Nazaré e Duarte estão sem tempo para o aturar pois têm de ir com Alice ao psicólogo.

Bernardo e Joaquim pedem a Júlia que se encontre com eles. Colocam uma gravação de uma conversa de Cortez com uma mulher e pedem a Júlia que repita aquilo que a mulher diz. Os dois percebem que a voz não é a de Júlia e Joaquim diz que chegou a altura de mudarem de tática, caso queiram mesmo apanhar Cortez.

Em casa dos Silva, Glória diz a Toni que a melhor decisão a tomar é sair de casa para proteger o resto da família. Toni comunica a todos que vai passar uma temporada com Matias e Sofia. Vânia chora, devastada.

Bernardo encontra-se com Cortez no Mercado e diz-lhe, com o intuito de o testar, que a PJ tem uma testemunha que diz saber o que aconteceu a Roberto. Cortez fica tenso, mas logo disfarça fingindo não dar importância ao assunto.

Natália vai até à Quinta, devastada, e pede a Duarte e a Nazaré que lhe contem toda a verdade. O casal conta-lhe tudo o que aconteceu, fala-lhe dos encontros de Rui com Alice. Natália está incrédula. Duarte dá-lhe o número de Alice para que confirme no telemóvel de Rui se está lá gravado.

No Lar, Bernardo e Júlia ouvem a conversa de Cortez, através da escuta, dizendo a um dos seus homens que tem de descobrir quem é que o traiu, pois, a PJ diz ter uma testemunha no caso de Roberto. Júlia e Bernardo trocam olhares tensos.

Natália chega à empresa e confronta Rui dizendo que esteve com Nazaré e Duarte e que lhe contaram tudo o que ele fez, inclusive a Alice. Rui tenta fugir ao assunto e mente, mas Natália vê que Rui tem o número de Alice gravado e perde a cabeça, acabando por expulsar o filho da Atlântida e dizer que não quer que ele trabalhe mais ali.

Rui, desesperado, tenta manipular a mãe acusando-a de estar a escolher Duarte em seu detrimento. Natália avisa-o que não vai aparar mais os seus golpes e quer que ele deixe a empresa. Rui tranca a mãe, para que não consiga sair nem fazer nada contra si.