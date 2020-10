Resumo: 69º Episódio - 14 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na sala, e já pronta, Bernardo passa a Nazaré a microcâmara que esta vai utilizar para apanhar o discurso de Rui. Matilde e Joaquim olham a filha, preocupados.

Natália está de saída da Atlântida quando vê que Rui está todo arranjado e perfumado. O filho diz-lhe que vai ter um encontro e, embora Natália tente saber com quem, Rui não lhe diz nada.

No Lar, Bernardo pede a Júlia que vá mudar a cama de um dos utentes. Quando repara que Júlia deixou o cacifo aberto, Bernardo pega no telemóvel dela. De repente, Júlia aparece e apanha Bernardo, que fica muito atrapalhado. Júlia pede-lhe que não mexa nas suas coisas mas Bernardo diz-lhe que tem a certeza que ela está a esconder alguma coisa. Júlia diz a Bernardo que agora entende que só a contratou para a manter vigiada. Passa-lhe o telemóvel e avisa-o que pode revistar o que quiser pois não está implicada no desaparecimento do marido.

Já no Hotel, Nazaré entra no quarto e começa a estudar o melhor sítio para colocar a câmara. De repente, Rui liga-lhe e diz que houve uma mudança de planos e que terá de se encontrar com ele noutro local. Deve deixar o seu telemóvel no hotel e trazer um descartável que está numa das gavetas. Rui liga-lhe no caminho, com mais instruções.

Na Quinta, Joaquim recebe uma chamada de Nuno a avisar que Nazaré e Rui não estão no Hotel. Duarte, ao ouvir isto, sai disparado.

Nazaré chega à Atlântida e Rui olha-a, dizendo que está linda. Primeiro revista-a, para garantir que não tem escutas, e depois tenta beijá-la à força.

Nazaré tenta soltar-se de Rui, que a agarra cada vez com mais força, quando Duarte entra, de rompante, e empurra Rui para longe de Nazaré. Nesse momento, Rui percebe que não passou tudo de uma cilada e Nazaré mostra-lhe o alfinete de peito onde está a escuta que gravou tudo.