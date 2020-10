Resumo: 68º Episódio - 13 de outubro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cris e Érica estão no bar do Hotel e disfarçam a tensão que sentem, à frente de Ana. Gil chega e pede para falar com ela, mas Ana não cede enquanto Gil não decidir partilhar com ela o que tem a esconder. Cris puxa Gil para a cozinha e diz-lhe que Ana gosta dele e que lhe confiou um dos maiores segredos da sua vida e que, caso Gil não pretenda fazer o mesmo com ela, o melhor será afastar-se e evitar magoá-la mais. Érica diz que vai pedir a Bernardo para ver se ele tem cadastro, pode ser que assim percebam o que tanto tenta esconder.

Nazaré chama Rui à Geliré e diz-lhe que aceita a sua proposta. Rui, muito feliz, diz-lhe que ela fica encarregue de marcar o hotel. Nazaré olha-o cheia de asco.

Adolfo vai ao Restaurante, está a fazer um peditório para remodelar o mercado. Glória olha para ele desconfiada e diz que vai falar com Toni para averiguar o que se passa.

No Mercado, Sónia mostra a todos o storie de Ismael em que se ouve Toni a falar do café e do processo de produção. As pessoas ficam muito revoltadas ao perceber como é feito o café. Toni está encurralado.

Em casa dos Silva, Sónia diz a Toni que Ismael expos o negócio do Kafecu. Ismael, com medo da reação do amigo, foge em cuecas porta fora. Toni fica de rastos e diz que o seu negócio acabou.

No seu quarto, Nazaré acaba de se arranjar para o encontro com Rui sob o olhar indignado de Duarte. Nazaré diz-lhe que está a fazer isto apenas por Alice e que será a primeira e a última vez. Trocam juras de amor e esperam que tudo corra como planeado.

Na sala, e já pronta, Bernardo passa a Nazaré a microcâmara que esta vai utilizar para apanhar o discurso de Rui. Matilde e Joaquim olham a filha, preocupados.

Natália está de saída da Atlântida quando vê que Rui está todo arranjado e perfumado. O filho diz-lhe que vai ter um encontro e, embora Natália tente saber com quem, Rui não lhe diz nada.

No Lar, Bernardo pede a Júlia que vá mudar a cama de um dos utentes. Quando repara que Júlia deixou o cacifo aberto, Bernardo pega no telemóvel dela. De repente, Júlia aparece e apanha Bernardo, que fica muito atrapalhado. Júlia pede-lhe que não mexa nas suas coisas mas Bernardo diz-lhe que tem a certeza que ela está a esconder alguma coisa. Júlia diz a Bernardo que agora entende que só a contratou para a manter vigiada. Passa-lhe o telemóvel e avisa-o que pode revistar o que quiser pois não está implicada no desaparecimento do marido.