Resumo: 67º Episódio - 12 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

De manhã, Nuno faz café e serve Amélia comentando que tem algumas dúvidas em relação às suas intenções. Amélia diz-lhe que, na noite passada, não parecia e Nuno acaba por admitir que se divertiram na festa e que Joana ia ficar contente de os ver assim próximos.

Na Quinta, Joaquim entrega um desenho a Bernardo e a Olívia e pede que o entreguem a Dolores e lhe digam que está sempre a pensar nela.

Duarte, ainda sem perceber de onde veio aquela transferência, diz que vai ao banco tentar entender o que se passou. Joaquim aconselha-o a ter calma pois, se for ao banco, eles vão investigar e podem perceber que foi um suborno e acabar por tirar-lhes Alice, de vez. Natália aparece e pede para falar com Joaquim.

No Mercado, Dolores fica emocionada quando recebe o desenho mas, não querendo ceder mais uma vez, diz que o amor de Joaquim já não é suficiente e rasga o desenho pedindo a Olívia e a Bernardo que lhe digam que não vale a pena perder tempo.

Natália fica contente quando Joaquim lhe diz que vai continuar a trabalhar na Atlântida e aproveita para desabafar sobre Duarte e sobre a dor de não conseguir ter uma relação com o filho. Joaquim recebe SMS de Dolores com uma imagem do desenho rasgado e fica muito desanimado.

Rui vai até à Geliré e diz a Nazaré que tem uma proposta para lhe fazer. Nazaré nem o quer ver mas Rui avisa-a que, caso não ceda, pode mandar Alice de volta para a casa de acolhimento onde é maltratada. Rui pede a Nazaré que durma com ele e que, se ela aceitar, deixa Alice e Duarte em paz.

Nazaré fica desvairada quando percebe que foi Rui quem fez a denúncia contra eles e que armou este esquema todo apenas para a chantagear. Rui olha-a com desejo e diz que a única coisa que tem de fazer é dormir com ele.

De volta à Quinta, enquanto Alice faz os trabalhos de casa, e muito calmamente, Nazaré tenta sondar a menina e perguntar se Rui não era o amigo de quem ela falava e que a ajudava com os pesadelos. Alice acaba por confirmar e Nazaré fica numa fúria contida.

Nazaré fala com Duarte e conta-lhe da proposta que Rui lhe fez e diz ainda que foi ele que os denunciou e que fez a falsa transferência. Duarte fica de cabeça perdida, ainda mais, quando Nazaré lhe diz que está a ponderar aceitar a chantagem de Rui para salvar Alice.

Cris e Érica estão no bar do Hotel e disfarçam a tensão que sentem, à frente de Ana. Gil chega e pede para falar com ela mas Ana não cede enquanto Gil não decidir partilhar com ela o que tem a esconder. Cris puxa Gil para a cozinha e diz-lhe que Ana gosta dele e que lhe confiou um dos maiores segredos da sua vida e que, caso Gil não pretenda fazer o mesmo com ela, o melhor será afastar-se e evitar magoá-la mais. Érica diz que vai pedir a Bernardo para ver se ele tem cadastro, pode ser que assim percebam o que tanto tenta esconder.