Resumo: 66º Episódio - 9 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ana confronta Gil e quer saber porque lhe mente e o que lhe esconde. Gil diz que não lhe esconde nada, mas Ana revela que falou com a sua mãe e que sabe que não a vai visitar há meses e tão pouco lhe disse onde está a viver. Ana insiste, Gil diz que não tem nada para lhe contar e a jovem manda-o sair e diz-lhe que está tudo acabado entre eles.

No bar do Hotel, João distribui flyers para a festa onde vai por música quando Amélia, sem que se esperasse, convida Nuno para ir com ela. Ele hesita, mas acaba por aceitar o convite numa tentativa de criar alguma proximidade com a cunhada. Júlia condena a sua atitude e fica preocupada com aquela aproximação.

Duarte comunica a Nazaré a quantia que está disposto a pagar à funcionária para que Alice volte para casa. Nazaré acha que é muito, mas Duarte reforça que não há outra alternativa. Quando se prepara para fazer a chamada, Nazaré impede-o e pede que peçam a ajuda de Bernardo para resolver esta situação.

Na Atlântida, Rui liga ao hacker informático e pede-lhe que arranje uma prova irrefutável contra Duarte em como transferiu dinheiro para a funcionária da Segurança Social.

Ismael está preparado para gravar a sua campanha para a Olimpus quando o realizador lhe diz que terá de dançar. Ismael fica desagradado e nervoso e Ana, sem paciência nenhuma para o aturar, faz um comentário a despachar. Ismael, pressionado, decide imitar a coreografia de Glória, Dolores e Matilde.

Nazaré e Duarte já estão a falar com Bernardo, na Quinta, junto com Matilde e Joaquim, para averiguar o que será necessário para apresentar queixa contra a funcionária da Segurança Social. Tocam à campainha e, para espanto de todos, chega Alice com a funcionária.

Em casa dos Soares, Cris está a montar a cama de Yara e Érica começa a provocá-lo acabando numa troca de acusações. É notória a tensão sexual entre os dois mas Cris afasta Érica e diz que não pode nem quer fazer isso a Sónia.

A funcionária da Segurança Social não está a entender a estranheza de Duarte e Nazaré e mostra-lhes a transferência que recebeu de Duarte. Duarte, espantado, diz que não fez transferência nenhuma, mas Nazaré fica desconfiada dele.

Rui liga a Pinto a agradecer a transferência pois agora já tem a prova que precisava para acusar Duarte.

A conversa continua na Quinta e Duarte, muito baralhado, diz a Bernardo que não fez transferência nenhuma. Bernardo conclui que possa ter sido um pirata informático e que isto é mesmo um esquema para o tramar.

Na casa Silva, Ismael faz um storie para as redes sociais a falar sobre a campanha da Olimpus. Ismael acha que desligou a gravação e não se apercebe que continua a gravar. Toni aparece e começa a falar do café e dos perus.