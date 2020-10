Resumo: 65º Episódio - 8 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte e Nazaré chegam à Quinta e trazem Alice consigo, de visita. Tentam falar calmamente com a menina e perceber se ela sabe quem é que fez queixa deles à Segurança Social. Alice, nervosa e comprometida, diz que não sabe de nada apenas que estava um homem atrás dela para a levar.

Na casa Gomes, Glória, Dolores e Matilde queixam-se, desanimadas, dos seus homens. Matilde está determinada a criar uma conta de Instagram e diz às amigas que deviam fazer o mesmo para começarem a conhecer pessoas novas.

Rui vai até ao Lar para ver como estão a correr as coisas e Bernardo, estranhado a sua presente, pergunta se alguém lhe fez queixas da sua postura ou gestão. Rui explica que agora parte do negócio também é dele e que se interessa pelo estado das coisas. Tenta sacar informações a Bernardo sobre Alice e o processo com a Segurança Social mas Bernardo não lhe adianta pormenores.

Ana encontra a página de Instagram da mãe de Gil e decide ir falar com ela. A jovem fica a saber que a mãe de Gil não o vê há mais de um ano e percebe que Gil lhe esteve a mentir este tempo todo. Sem nada dizer, decide falar primeiro com o namorado e perceber o que se está a passar.

Depois de almoço, e para desmistificar os medos de Alice, Nazaré propõe que arrumem os armários para garantir que não está lá nenhum homem para fazer mal à menina. Quando estão no quarto, Nazaré repara nos hematomas nas costas de Alice e puxa-a para ver, mas a menina foge com vergonha e a chorar dizendo que os miúdos da casa de acolhimento lhe fazem mal. Duarte e Nazaré ficam muito preocupados.

Na casa Silva, Ismael está a ensaiar de cuecas quando Glória, Dolores e Matilde chegam e dizem que lhe querem mostrar uma dança para o videoclip, mas acabam ofendidas com o desprezo do cantor.

Dolores chega a casa e fica triste ao ver a casa vazia. Vê os chinelos de Joaquim e, ainda que triste, envia-lhe uma SMS a dizer que mande alguém buscar os chinelos ou então que os deita fora.

Na Quinta, Natália vai falar com Joaquim, tenta insinuar-se, e quando Joaquim recebe a SMS de Dolores e fica triste, Natália insiste em dizer-lhe que Dolores não é mulher para ele e que não devia adiar a sua vida por causa dela.

No bar do Hotel, Nazaré e Duarte exigem que Alice seja retirada da casa onde está pois está a ser maltratada. A funcionária da Segurança Social diz que fará algo para mudar a menina de casa, caso o casal decida aceitar a sua proposta.

Júlia entra no seu quarto e dá de caras com Nuno que lá foi deixar-lhe uns chocolates. Júlia começa a despir-se, seduzindo Nuno, e este vai na onda apesar de confuso com aquela postura de Júlia pois um dia quer estar com ele e no seguinte já não.

Rui liga para a casa onde Alice está a pedir o contacto do responsável e, de seguida, liga ao seu amigo hacker informático a dizer que vai precisar dos seus talentos.