Resumo: 64º Episódio - 7 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Ana vai ter com Amélia, que está a reunir a informação que já tem acerca de Gil. Ana diz que precisa mesmo de saber o que é que ele esconde e disfarça quando Gil, de repente, entra na Loja de surf. Sem que este veja, Ana rouba-lhe o cartão de cidadão e consegue tirar uma fotografia ao documento.

Cris pede a Érica que deixe Yara passar o dia com ele e Sónia. Érica, ainda que não muito convencida, lá acede ao pedido. Mais tarde, Cris toma banho e Sónia vê que Érica lhe envia uma SMS. Fazendo-se passar por Cris, envia a resposta dizendo para Érica subir até ao quarto. Quando Érica lá chega, Sónia recebe-a de lingerie, em pura provocação.

Nazaré e Duarte, depois de um grande esforço, conseguem convencer a assistente social a deixá-los ligar para Alice para saberem como ela está. Quando Alice atende, apressa-se a pedir desculpa, e o casal garante-lhe que a vão trazer de volta para casa ainda que percebam, pela sua voz, que a menina não está nada bem.

Natália vai ter com Dolores ao Mercado. Pede-lhe desculpa e diz que a sua intenção nunca foi afastá-la do Joaquim ou intrometer-se entre eles. Dolores, com muita calma, espeta-lhe com um queijo na cara e a situação toma proporções descontroladas. As duas começam a atirar queijos e compotas uma à outra enquanto Matilde tenta, em vão, controlar a situação.

Nazaré e Duarte estão de saída de casa quando a funcionária da Segurança Social chega e lhes diz que esteve a pensar melhor na situação e, caso estejam dispostos a pagar-lhe uma pequena quantia, que ela irá depor a favor deles em tribunal. O casal fica em choque com a proposta.

Duarte e Nazaré estão muito revoltados com a proposta da funcionária da Segurança Social e estão determinados a provar que não fizeram mal a Alice e que o lugar dela é junto deles em casa. Bernardo avisa-os que, sem provas, não podem acusar a funcionária. Duarte recebe chamada da funcionária a avisar que podem ir ver Alice.

No Mercado, a confusão entre Dolores e Natália continua e Glória e Matilde defendem a amiga e mandam Natália embora, com o apoio dos restantes vendedores dizendo que, desde que ela e Rui chegaram, só trouxeram foi problemas.

Na Atlântida, Natália coloca gelo na testa enquanto conta, revoltada, o episódio com Dolores e diz que Joaquim merecia saber quem é verdadeiramente aquela mulher. Rui diz que a situação dele com Nazaré é a mesma coisa mas que, por seu lado, Rui está disposto a tudo por ela.

No Restaurante, Glória dá na cabeça de Toni por ter contratado João para DJ pois Matilde ficou cheia de ciúmes. Ismael avisa a família que vai regravar o seu videoclip mas, desta vez, em cuecas. Glória fica furiosa.