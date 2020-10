Resumo: 62º Episódio - 5 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Júlia vai ao Lar falar com Olívia e Bernardo a pedir trabalho. Ao contrário do que Olívia pensava, e depois de observar o colar que Júlia traz ao pescoço, Bernardo diz-lhe que vai ver o que se arranja.

Na cozinha do Hotel, Nuno queima um bolo quando Amélia entra e se disponibiliza a ajudá-lo a fazer um novo. Nuno olha-a com estranheza e diz que não está habituado a esta nova Amélia disposta a ajudar os outros. Amélia comenta-lhe que também vai ajudar Ana a descobrir o passado de Gil.

Duarte e Nazaré dizem a Alice que vão ter de sair por um bocadinho e que ela ficará em casa, a fazer os trabalhos de casa, com Maria. Alice não quer, diz que tem medo, mas eles tentam tranquilizá-la e explicar que nada de mal lhe vai acontecer.

Na Loja de surf está prestes a começar a sessão fotográfica de Ismael e este pede à família, encarecidamente, para que não lhe arruínem esta oportunidade. Glória não resiste, e ciumenta de o ver a pousar de cuecas, começa a desarrumar a loja e a perturbar a sessão.

Nuno está a lavar a loiça que utilizaram para fazer o bolo e Amélia já está a tirá-lo do forno. Amélia dá o bolo a provar, à boca de Nuno, quando Júlia entrar e ao vê-los, fica cheia de ciúmes. Nuno tenta justificar-se, mas em vão.

Bernardo e Joaquim falam de Cortez e Bernardo conta-lhe que Júlia esteve no Lar a pedir trabalho e que ele continua a desconfiar que ela está implicada no desaparecimento do marido e que, por isso, está a pensar em dar-lhe trabalho.

Na Geliré, Duarte e Nazaré comentam a reunião que tiveram com a professora de Alice. Nazaré sente-se culpada por não lhe dar a atenção necessária e Duarte diz que a podem levar a um psicólogo e que juntos vão resolver a situação.

Rui passa na Geliré e vê lá o carro de Duarte. Envia uma SMS a Alice a perguntar se já está melhor e, mal recebe a resposta, liga para a menina cm um modificador de voz a ameaçá-la dizendo que sabe onde ela está e que a vai buscar.

Na Quinta, Alice atende a chamada e fica em pânico, começa a gritar por Maria e, na falta de resposta, corre para a rua, muito assustada.

No Mercado, Glória e Dolores dão com Adolfo a oferecer o vinho que elas lhe deram. Ermelinda pergunta a Toni se não quer vender as coisas deles do lar e Toni recusa, mas Adolfo mostra interesse.

Alice entra, na Atlântida, disparada enquanto Rui se finge espantado por a ver ali. Natália fica confusa quando vê a menina ali mas Rui diz que resolve e leva-a para o seu gabinete.

Rui pergunta a Alice o que se passou e diz que não acha normal que Nazaré e Duarte a tenham deixado sozinha. Rui avisa Alice que vai chamar uns amigos que a vão ajudar e a menina fica desconfiada e insegura.

Nazaré e Duarte chegam a casa, bastante entusiasmados, e prontos para calçar os patins e ir brincar com Alice. Chamam por ela mas Alice não responde.

Natália vai ter com Joaquim, a casa de Dolores, e diz que ficou muito contente com a sua chamada. Joaquim, seco e bastante direto, diz a Natália que só lhe ligou para dizer que se despede.