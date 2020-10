Resumo: 61º Episódio - 2 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Na Atlântida, Amélia mostra o dossier de um cliente e diz que é um dos mais importantes da empresa e que devem preparar-se para a reunião. Rui recebe uma SMS de Alice e sai apressado.

No Mercado, Nazaré fala com Matilde e diz-lhe que está preocupada com Alice. Matilde tenta confortar a filha dizendo-lhe que têm de arranjar ajuda e que a menina vai ficar bem. Rui aparece, e Nazaré fica revoltado ao vê-lo. Ele vai ter com Alice, sem ser visto, e oferece-lhe um bloco e lápis para desenhar quando tiver pesadelos.

Bernardo e Olívia descobrem que Ermelinda, João e Floriano estavam a tentar vender artigos do Lar para fazerem dinheiro e saírem de lá. Bernardo, em troca, decide dar-lhes materiais para que façam umas decorações personalizadas para o Lar.

Duarte e Nazaré chegam a casa de Matilde, para ir buscar Alice. Quando chegam junto dela percebem que está a fazer um desenho de um vulto negro. Duarte, preocupado, tenta perceber o porquê daqueles desenhos e Alice diz que um amigo lhe explicou que ajudava com os pesadelos.

Duarte mostra os desenhos a Nazaré e a Matilde, que ficam em pânico. Nazaré não entende o que se passa, pois, Alice é uma menina muito alegre e nunca teve crises destas antes. Matilde avisa-os que estejam atentos.

Na Atlântida, Natália está reunida com o contabilista quando Rui e Amélia chegam e a surpreendem. Rui fica furioso e começa a acusar a mãe de o querer trair novamente e de estar a fazer as coisas nas suas costas. Amélia tenta acalmá-los ainda que não perceba qual a intenção de Natália.

No Mercado, Glória e Dolores, com o intuito de perceber as verdadeiras intenções de Adolfo, vão oferecer-lhe vinho. Adolfo fica contente e agradece o amável gesto. Quando viram costas, Dolores pergunta a Glória se o vinho é forte o suficiente para o fazer falar.

Em casa, Toni está com o bebé Santiago no canguru enquanto se filma. Quando chega à sala, dá com Vânia a passar creme em Ismael e fica perdido de ciúmes. Vânia nem lhe dá hipóteses dizendo que toca em quem quiser pois é uma mulher livre e Toni não lhe é nada.

Na Loja de surf, João está a tirar algumas fotografias a Ana e a Érica quando Gil chega e Ana lhe passa uma t-shirt e lhe diz que se junte a elas. Gil foge e diz que tem de ir dar uma aula sob o olhar suspeito de Ana que tem, cada vez mais, a certeza de que ele esconde alguma coisa.

Na cozinha do Hotel, Nuno queima um bolo quando Amélia entra e se disponibiliza a ajudá-lo a fazer um novo. Nuno olha-a com estranheza e diz que não está habituado a esta nova Amélia disposta a ajudar os outros. Amélia comenta-lhe que também vai ajudar Ana a descobrir o passado de Gil.