Resumo: 60º Episódio - 1 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Lar, Ermelinda pergunta a Olívia o que Cortez foi lá fazer e porque esteve a falar com Bernardo. Olívia comenta que Cortez queria lá por a mãe e foi saber quais eram as condições. Já sozinhos, Olívia diz a Bernardo que já percebeu o esquema dele e que sabe que foi ele que roubou o quadro da Atlântida.

Olívia está muito preocupada perante a determinação de Bernardo em querer provar a inocência de Joaquim e em colocar Cortez, de novo, na cadeia. Olívia pede-lhe que não lhe esconda mais nada.

Duarte chega a casa e diz que perdeu a ação e que o juiz deu razão a Natália. Não havendo provas, fica difícil desacreditar uma mulher vítima de violência doméstica. Nazaré fica revoltada, mas Duarte diz que vai avançar com recurso da decisão.

Já de volta ao Hotel, Rui diz que está tão feliz com a decisão do tribunal que quer comprar uma quinta ainda maior que a de Duarte. Natália olha para o filho, desgostosa, e diz-lhe que tem pena que o seu objetivo seja agradar uma mulher que não o quer e que, ainda por cima, o odeia.

Na cozinha do Hotel, acompanhadas de uma chávena de chá, Natália e Amélia conversam. Natália comenta que se vai mudar para uma casa com Rui e Amélia diz-lhe que era bom que Rui a acompanhasse na reunião com o próximo cliente. Natália acede e pede-lhe que tome conta do filho.

Ana pergunta a Gil porque teve aquela reação no Mercado quando Toni o filmou, pois Sónia contou-lhe tudo. Gil tenta justificar-se e pede desculpas e Ana diz-lhe que espera que algo do género não volte a acontecer. Mais tarde, Ana vê o instagram de Gil e repara que este nunca mostra a cara. A jovem pede a Amélia que investigue Gil e Amélia compromete-se a fazer os possíveis.

Já de noite, o telemóvel de Alice volta a tocar com o som que lhe desperta os pesadelos. A menina vai a correr para o quarto de Nazaré e Duarte, em pânico, enquanto diz que o homem a vai levar. Nazaré e Duarte tentam acalmá-la e fazem-lhe uma cama, no seu quarto, para que passe ali a noite com eles.

Toni tenta levar as suas coisas de volta para o quarto onde Vânia está a dormir. Glória avisa o filho que duvida que Vânia o deixe dormir com ela. Toni, determinado, decide tentar a sua sorte, mas acaba expulso e com o aviso de que só se volta a deitar na mesma cama que Vânia quando casarem.

Alice tem um pesadelo e acorda, já de manhã, bastante assustada. Quando Nazaré vai ao pé dela, percebe que a cama está molhada. Duarte e Nazaré tentam acalmar Alice mas também eles não sabem o que se está a passar nem como lidar com a situação.

Duarte e Nazaré falam sobre Alice e partilham as suas preocupações. Decidem ir falar com Josué para perceber se estes episódios já tinham acontecido antes.

Na Atlântida, Amélia mostra o dossier de um cliente e diz que é um dos mais importantes da empresa e que devem preparar-se para a reunião. Rui recebe uma SMS de Alice e sai apressado.

No Mercado, Nazaré fala com Matilde e diz-lhe que está preocupada com Alice. Matilde tenta confortar a filha dizendo-lhe que têm de arranjar ajuda e que a menina vai ficar bem. Rui aparece, e Nazaré fica revoltado ao vê-lo. Ele vai ter com Alice, sem ser visto, e oferece-lhe um bloco e lápis para desenhar quando tiver pesadelos.