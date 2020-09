Resumo: 58º Episódio - 29 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Quando Rui sai finalmente da Atlântida, Bernardo retira a tampa da caixa e sai de lá cuidadosamente dirigindo-se para o alarme a fim de o desativar.

No bar do Hotel, Sónia está toda produzida para ir sair com Cris quando Érica aparece para vir buscar Yara. Sónia, provocadora, pede a Érica que não ligue à desarrumação do quarto de Cris e avisa-a que vai dormir com ele essa noite. Amélia, noutra ponta do bar, liga a Dália a perguntar se há novidades de Verónica.

Bernardo erra no código do alarme e o sistema começa a disparar. Bernardo liga a Joaquim que comenta que Natália disse que o código era a data de nascimento de Rui. Bernardo concentra-se, durante uns instantes, e lá consegue desativar o sistema de vigilância.

De seguida, Bernardo vai ao gabinete da presidência, tira o quadro da parede e sai com ele debaixo do braço, cauteloso.

Gil vai ter com Ana, à Loja de surf, e pede desculpa pelo que aconteceu no Mercado, explicando que a ama e que não seria capaz de a perder. Ana fica confusa com o intuito daquela misteriosa conversa.

Sónia, farta de esperar, vai ao quarto de Cris e dá com este a dormir na cama e com Érica adormecida no cadeirão. Sónia, furiosa e cheia de ciúmes, acorda Cris que lhe pede que não faça barulho para não acordar Érica e Yara. Érica finge que dorme, mas ouve a conversa toda com alguma satisfação.

Já de manhã, na cozinha, Alice está cheia de sono e sem grande apetite. Nazaré tenta perceber se alguém a andou a seguir, mas Duarte pede-lhe que não alimente mais esses medos. Alice pede-lhes que não contem a ninguém o que aconteceu.

Quando fica sozinha, Alice liga a Rui a dizer que a sua amiga não a ajudou em nada pois teve um pesadelo que lhe pareceu bem real. Rui fala com Alice sobre o pesadelo que teve e diz que tem de dar tempo ao tempo e que a amiga dele a vai ajudar, tal como ele.

Cortez e Bernardo encontram-se na Loja de Surf e Cortez congratula Bernardo pois nunca pensou que fosse capaz de fazer tal coisa. Avisa-o que agora é um deles e que vá para casa até novas indicações.

Na Atlântida, Rui comenta com a mãe que o ladrão só pode ter vindo dentro da caixa da encomenda. Amélia e Rui partilham da opinião de que Duarte está metido no assunto, mas Natália não quer acreditar que possa ser verdade. Rui fica revoltado por a mãe continuar a defender Duarte.

Bernardo vai ter com Joaquim e conta-lhe a conversa que teve com Cortez. Joaquim diz que tem uma maneira de fazer Cortez falar mas Bernardo terá de fazer exatamente aquilo que Joaquim lhe disser.

No Mercado, Toni filma-se enquanto apregoa aos clientes. Dolores mete-se com ele quando Adolfo entra e se dirige à banca das flores dizendo que agora lhe pertence. Glória e Dolores olham-no desconfiadas.

Na Geliré, Duarte comenta com Nazaré que está confiante que vai voltar para a Atlântida. Nazaré fica feliz por ele, mas adianta que terá saudades e sentirá falta da sua ajuda. Adolfo chega, quer redimir-se mais uma vez, e conta que agora tem a banca de flores no Mercado.

Na Atlântida, Rui diz que não vai descartar a ideia de que foi Duarte quem roubou o quadro. De repente, Natália recebe uma chamada da polícia a dizer que encontraram um cabelo e fizeram teste de ADN, pedindo que se descoloque à esquadra.

Na cozinha, de manhã, Érica pergunta a Cris como foi parar ao seu quarto na noite passada. Cris, carinhoso, diz-lhe que adormeceu de cansaço e que não a quis acordar. Érica pede-lhe desculpa por ter estragado a sua noite com Sónia mas Cris desvaloriza pois terá mais dias para isso.

Na receção, Cris está animado com a noite com Érica e Yara quando Sónia chega e faz uma cena de ciúmes. Cris tenta explicar-lhe que Yara é sua filha e que Érica é a mãe da sua filha mas que não existe nada para além disso.

Gil vai até ao bar do Hotel e convida Ana para surfar mas esta diz-lhe que não porque tem trabalho e não pode sair. Sónia observa-os e, quando Gil sai, aproveita para contar a Ana que ele se passou no Mercado por Toni o ter filmado, sem querer. Ana fica intrigada.