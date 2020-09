Resumo: 57º Episódio - 28 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bernardo vai ter com Joaquim a Casa dos Soares e pede-lhe ajuda para assaltar a Atlântida pois Cortez disse-lhe que a única forma de integrar a rede é fazer um assalto à empresa e roubar o quadro do gabinete da presidência.

No seu quarto no Hotel, Rui está ansioso porque Alice nunca mais chega. Alice vem e estranha a presença de uma mulher. Rui tranquiliza-a e diz que esta sua amiga a vai ajudar. Rui certifica-se que Alice não contou nada a Nazaré e a Duarte.

Adolfo vai ter com Nazaré e Duarte à Geliré e assina o contrato e leva o cheque, mas diz ao casal que vai ficar por perto pois os seus destinos estão cruzados e precisa de os encaminhar para a luz.

Alice está em estado de hipnose enquanto a Hipnotizadora vai fazendo sinais a Rui para fazer certas e determinadas coisas como por a tocar o telemóvel com um toque diferente do habitual de Alice. Alice acorda e agradece a ajuda. Quando ela sai, a Hipnotizadora diz a Rui que, a partir de agora, Alice vai confiar cegamente nele.

Bernardo está no Lar a estudar as plantas da Atlântida quando Olívia entra e ele disfarça fingindo que está a fazer as ementas. Bernardo decide ligar para a Atlântida a pedir para entregar uma encomenda.

Toni está no Mercado a gravar um vídeo sobre o seu negócio para enviar ao jornalista que está a fazer a reportagem sobre o Cafeku. Glória começa a falar, entusiasmada, e põe-se à frente da câmara a tapar o filho. Toni filma o ambiente do Mercado e apanha Gil, que fica bastante aborrecido e proíbe Toni de o filmar.

Já no Restaurante, Gil pede um copo de água, Sónia diz que perdeu a cabeça, mas Gil explica que não gosta de aparecer e Toni não respeitou. Gil pede a Sónia que não diga nada a Ana.

Na receção do Hotel, Cris discute com Érica por não o ter avisado que Yara estava doente. Ana, ao ver aquela discussão, tira a sobrinha dali e avisa Érica que nem Yara nem Cris têm culpa que ela se tenha apaixonado novamente pelo pai da filha. Amélia chega e Ana avisa-a que já tem o seu quarto pronto.

Na Quinta, Bernardo faz uma chamada em que se finge passar por um cliente e combina uma reunião com Natália e Rui num hotel. Quando desliga, Bernardo enfia-se dentro de uma caixa grande que a empresa de transportes vai buscar à Quinta.

Na Atlântida, Natália, apesar de ter estranhado esta chamada, aceita encontrar-se com o cliente e claro que leva Rui. Mãe e filho ficam muito entusiasmados pensando que vão ter uma reunião com um cliente muito importante.

Ao jantar, na Quinta, Nazaré e Duarte fazem uma pizza com Alice numa tentativa de se redimirem. Alice, muito comprometida, diz que Sílvia percebeu a preocupação deles e apressa-se a encerrar o assunto.