Resumo: 56º Episódio - 25 de setembro (sexta-feira)

De manhã, enquanto tomam o pequeno almoço, Rui envia uma SMS a Alice a combinar um encontro, dizendo que já sabe como a ajudar. Alice mente a Duarte a dizer que é uma amiga a convidá-la para brincar depois das aulas e Duarte acaba por permitir.

Bernardo chega ao Lar e fica tenso ao ver Cortez à sua espera. Este diz-lhe que tem um trabalho para ele, mas que não é para pintar nenhum quadro, mas sim para fazer um assalto.

Alice brinca com Duarte quando Nazaré chega e vê o seu telemóvel a tocar com um número registado como "Canguru". Quando confronta Alice, esta fica atrapalhada, e Nazaré decide ligar para o número. Rui fica muito aflito ao ouvir a voz de Nazaré e desliga a chamada de imediato e envia uma SMS fazendo-se passar pela amiga de Alice a dizer que não pode falar e que se veem na escola. Duarte e Nazaré acabam por acreditar na história, para alívio de Alice.

Bernardo diz a Cortez que não sabe se consegue entrar na Atlântida e roubar um quadro. Cortez desafia-o e garante que, caso não consiga fazer este trabalho, não vale a pena tentar entrar para a rede porque não trabalha com pessoas incompetentes.

Nuno queixa-se a Ana que está farto de estar no quarto. Ana diz-lhe que é de louvar a atitude de Amélia, que lhe salvou a vida, e que Nuno devia pensar em dar-lhe uma nova oportunidade.

Em casa dos Silva, Ismael está preocupado e desanimado por não receber notícias do produtor quando vê o seu vídeo em cuecas no Mercado. Glória goza com ele e diz que tem de ir comprar cuecas novas.

Já no Restaurante, Ismael exige que Toni retire aquele vídeo da internet e Vânia elogia-o dizendo que está muito em forma. Toni recusa-se e diz-lhe que foi a paga por ter humilhado Glória e não a ter considerado para o videoclip.

Na receção do Hotel, Sónia e Cris riem ao ver o vídeo que Toni fez de Ismael quando Sónia comenta que anda a ter muitas dificuldades em dormir. Cris convida-a para ficar a passar a noite com ele.

Amélia chega e vai para ir ter com Nuno ao quarto, mas Júlia impede-a. Nuno aparece e diz a Amélia que está disponível para falar.

Nuno diz a Amélia que está disponível a dar-lhe uma segunda oportunidade e que Ana tem razão quando diz que Amélia demonstrou que merece. Amélia fica feliz por poder voltar ao Hotel, mas Nuno ainda não confia totalmente nela.

Bernardo vai ter com Joaquim a Casa dos Soares e pede-lhe ajuda para assaltar a Atlântida pois Cortez disse-lhe que a única forma de integrar a rede é fazer um assalto à empresa e roubar o quadro do gabinete da presidência.

No seu quarto no Hotel, Rui está ansioso porque Alice nunca mais chega. Alice vem e estranha a presença de uma mulher. Rui tranquiliza-a e diz que esta sua amiga a vai ajudar. Rui certifica-se que Alice não contou nada a Nazaré e a Alice.