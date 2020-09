Resumo: 55º Episódio - 24 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa dos Silva, Ismael está muito transtornado e triste com o falhanço do seu videoclip, enquanto Vânia diz mal de Olívia e condena a escolha. Ismael perde a cabeça e acaba por insinuar que Glória é o amor da sua vida, mas que já não tem idade para aparecer num videoclip.

Alice chega à Quinta e mente a Duarte e a Nazaré, dizendo que foi para casa de táxi. Nazaré, que ficou em pânico, pede-lhe que nunca mais volte a fazer isso.

No bar do Hotel, Rui conversa com uma hipnotizadora e requer os seus serviços, dizendo que dinheiro não é problema. Passa-lhe um envelope e combina marcarem uma sessão. Natália vê Rui com aquela mulher e pergunta se é uma nova amiga. Rui disfarça a tensão.

Olívia vai ter com Bernardo, furiosa, e pergunta-lhe como foi capaz de a deixar sozinha, contando que foi atacada por Glória e que as gravações foram um desastre. Bernardo diz-lhe que esteve com Cortez e que está a investigar para implementar aulas de pintura no lar.

Gil e Ana vão buscar Érica a casa para ir dar uma volta. Ela diz que não quer ir porque Sónia também vai e Gil comenta que esta aproximação dela a Cris é uma tentativa de esquecer Luís. Ana defende a amiga, dizendo que, ainda antes do que aconteceu com Luís, Érica já estava a voltar a apaixonar-se por Cris.

Sónia surpreende Cris na cozinha do Hotel. Está sob o efeito de drogas e começa a despir-se ali mesmo. Cris trava-a e Sónia fica aborrecida e diz que ele é uma seca.

Em casa de Matilde, Glória treina freneticamente pois quer provar a Ismael que Olívia não é melhor que ela. Matilde comenta com a amiga que a rapariga não tem culpa nenhuma e que até tem jeito.

Natália vai a casa dos Soares ao encontro de Joaquim. Este fica tenso com a visita pois não quer, de forma nenhuma, que Dolores os apanhe e que fique ainda mais desconfiada. Natália vai à casa de banho e deixa lá um batom, propositadamente.

Rui liga a Alice e sugere que guarde o seu número no telemóvel, mas com outro nome e que lhe ligue sempre que tiver pesadelos pois promete que vai ajudá-la ao contrário de Duarte e Nazaré.

Alice agradece-lhe e diz que a mentira do táxi até não correu assim tão mal. Sabe que Duarte não gosta dele, mas diz que Rui está a ser um ótimo amigo.

À noite, e já deitados, Nazaré comenta com Duarte que achou estranha a história que Alice contou do táxi até porque viu na sua mochila os 5 euros que lhe tinham dado. Duarte desvaloriza e acha que Alice não seria capaz de lhes mentir. Começa a seduzir a mulher e vão fazer amor.

Em casa dos Silva, Ismael aguarda novidades do produtor para saber se vai ter nova uma oportunidade de gravar o seu videoclip. Vânia aparece e, para surpresa de todos, diz que o filho se chama Santiago e que já o registou.