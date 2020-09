Resumo: 53º Episódio - 22 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Em casa de Matilde, vemos Dolores a pedalar freneticamente na bicicleta enquanto Matilde e Glória aguardam a sua vez. As amigas dizem querer estar em forma para entrar no videoclip de Ismael.

Amélia está na dúvida se deve ou não voltar a estancar o sangue, quer saber se Nuno fez tudo o que podia para salvar a irmã. Amélia volta a estancar o sangue, Nuno desmaia e Cris chega e apressa-se a ajudá-los.

No Mercado, Ismael olha para Olívia e pensa que ela é uma boa candidata para o videoclip. Aproxima-se e faz-lhe o convite, que Olívia aceita, muito contente. Bernardo, perante aquela situação, olha para os dois bastante confuso.

No Restaurante, Glória e Vânia estão passadas com Ismael por ter convidado Olívia a ser a cara do seu novo videoclip. Toni aproveita a oportunidade para espicaçar Glória, dizendo mal de Ismael e condenando a sua atitude.

Duarte e Nazaré estão com Joaquim que lhes conta que basta que Natália lhe passe um documento da empresa para ele conseguir aceder a uma série de dados e ajudá-los. Duarte conta ao sogro que Nazaré quer comprar a Frisado.

Nuno está no quarto do hospital a recuperar do assalto brutal que sofreu. Amélia diz-lhe que o salvou por Ana e por Cris mas que irá pagar à mesma pelo que fez à sua irmã. Ana chega e agradece a Amélia o que fez por Nuno abraçando-se a ele, bastante comovida.

No Lar, Bernardo pesquisa e analisa criteriosamente videoclips para tentar perceber quais as hipóteses de Olívia. A jovem acalma-o e tenta explicar que é apenas um videoclip e que não tem de estar assim tão nervoso. Bernardo dedica-se então à pesquisa do caso de Roberto.

Rui chega atrasado à Clínica e Érica faz-lhe logo um reparo. Vão os dois tratar de um cão e Rui, com o pensamento em Nazaré e Duarte, está prestes a matar o animal com uma injeção errada quando Érica lhe dá um grito. A funcionária fica transtornada por ver que Rui não está em condições e não o deixa ficar sozinho.

Rui vai ter com a mãe à empresa e Natália fala-lhe da procura de casas. Rui comenta que anda cansado, cheio de trabalho e que hoje ia matando um cão, por isso, decidiu despedir-se e colocar a sua carreira de veterinário em suspenso para se dedicar, inteiramente, à Atlântida.

Na Geliré, Nazaré comenta com o marido que tem medo que Joaquim se esteja a por em mais problemas para os ajudar, mas Duarte comenta que a sua ajuda pode ser preciosa para saberem o que se passa na Atlântida. Adolfo aparece com uma postura muito zen e amigável e diz a Nazaré e a Duarte que a Frisado não está à venda.

Bernardo vai ter com Joaquim e diz-lhe que acredita na sua inocência e que, por isso mesmo, quer que ele o ajude a infiltrar-se na organização de Cortez para descobrir o que se passou com Roberto e ajudá-lo a provar que não é culpado de nada.