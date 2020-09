Resumo: 52º Episódio - 21 de setembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Bernardo, Olívia e Matilde dão com Ermelinda e Josué meio embriagados do licor dos bombons que roubaram dos cacifos e ficam pasmados com a loucura dos velhotes. João está triste por Olívia não lhe ter contado do casamento.

Natália e Rui, extremamente nervosos, informam Gil que já chamaram a polícia. O jovem solta-se e diz que o seu vídeo já teve 15 mil visualizações e que já fez a sua parte. Amélia chama a atenção de Ana e diz que não se devia deixar influenciar, mas Ana nem lhe liga e sai, a correr, com Gil.

Na Quinta, Bernardo e Olívia terminam o seu jantar romântico e Bernardo, fazendo uma surpresa, espalha pétalas de rosas formando um caminho que Olívia segue com todo o entusiasmo.

Rui entra no Restaurante e dá com Duarte e Nazaré a jantarem. Duarte não resiste a provocar o irmão e a falar-lhe do protesto contra a Atlântida e do vídeo de Gil. Rui fica furioso.

No Hotel, Nuno recebe uma chamada de Amélia a pedir para que se encontrem enquanto que Ana e Gil festejam o facto do seu protesto ter sortido efeito pois a Atlântida vai parar a utilização de plásticos.

Olívia segue as pétalas deixadas pelo marido e encontra Bernardo deitado dentro da banheira, também cheia de pétalas de rosa. Olívia apressa-se a despir-se e a saltar para a banheira.

Nuno vai ao encontro de Amélia ao Mercado, iam jantar ao restaurante, mas já estava fechado e ficam ali a conversar. Amélia pede a Nuno que olhe por Ana e emociona-se porque relembra a irmã. De repente, um assaltante ataca Nuno para lhe roubar a carteira. Nuno dá luta e acaba por levar uma facada ficando caído no chão a perder sangue.

Nuno está deitado no chão do Mercado, continua a perder muito sangue, e pergunta a Amélia se tudo aquilo foi um esquema dela. Amélia diz que seria incapaz de fazer tal coisa e começa a gritar a pedir ajuda.

Em casa dos Soares, Joaquim diz a Natália que aceita trabalhar para a Atlântida e que depois logo vê como se vai entender com Nazaré quando ela descobrir. Natália é provocadora e insinua-se a Joaquim.

Já no Hotel, Natália conta a Rui que Joaquim aceitou trabalhar com eles enquanto Rui lhe diz que já não aguenta aturar a felicidade de Duarte e Nazaré. Diz ainda que está farto de viver ali no hotel e que já não faz sentido. Natália tenta acalmá-lo e fazê-lo ver que está na hora de desistir de Nazaré.