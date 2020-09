Resumo: 50º Episódio - 17 de setembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Júlia observa uma fotografia de Roberto quando Nuno chega e diz que a pode ajudar. Júlia avisa-o que não precisa da sua ajuda para nada e que, quando ficar sem dinheiro, vai embora do Hotel.

Natália tenta controlar os nervos enquanto Amélia a aconselha a não atender mais telefonemas e a informar que vão emitir um comunicado. Natália diz-lhe que a direção os está a pressionar para recuar.

Já na Geliré, Duarte agarra num dossier e está pronto para começar a trabalhar quando Nazaré lhe passa um avental e diz que precisa de ajuda é para carregar caixas de peixe e não para tratar de burocracias. Duarte vai ajudar Nazaré a embalar o peixe enquanto brincam um com o outro. Saem os dois, divertidos, para ir fazer as entregas do dia.

Ana vai até à clínica veterinária à procura de Rui, mas ele não está. Ana fica a falar com Érica e aproveita para lhe mostrar a fotografia do gato. Rui chega e acusa Ana, Gil e Duarte de perseguição e de quererem, a todo o custo, destruir a Atlântida.

À noite na Quinta, Bernardo e Olívia estão muito agitados e começam com uma história de que há baratas em casa e que, no dia seguinte, Nazaré e Duarte têm de sair cedo porque vai lá a casa a empresa de desinfestação. Duarte fica muito desconfiado daquela conversa.

Em casa dos Soares, Érica ajeita-se para receber Cris, que vem trazer xarope para a filha. Érica pergunta a Cris se não quer jantar, mas ele diz que já combinou com Sónia.

De manhã, na Quinta, Bernardo apressa Duarte a ir embora, Olívia anda de um lado para o outro e Duarte comenta que eles só podem estar loucos e que não está mesmo a perceber o que se passa.

Na Atlântida, Natália está ansiosa pois Amélia já devia ter chegado e está atrasada. Rui comenta com a mãe que quem tem de tomar uma decisão são eles e Natália diz que Duarte já os obrigou a tomar a decisão que ele queria.

Joaquim está com pulseira eletrónica e voltou para casa de Dolores. Dolores quer perceber o que se passa e Joaquim confessa que só não lhe contou nada antes porque temia que ela não o entendesse.

Olívia e Bernardo já estão perante a conservadora e o noivo está visivelmente nervoso. Quando chega a vez de Bernardo falar, Duarte entra seguido dos pais de Olívia, para espanto dos noivos.

Dolores não quer Joaquim lá em casa, quer que ele mude a morada fiscal e saia assim que possível. Nazaré aparece e diz-lhes que tem a certeza que Bernardo não vai descansar enquanto não encontrar Roberto.

Bernardo e Olívia ficam muito nervosos pois acham que os pais estão ali porque não querem que eles se casem. Duarte diz que querem apenas testemunhar o amor dos dois. Bernardo e Olívia trocam alianças.