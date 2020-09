Resumo: 49º Episódio - 16 de setembro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No gabinete da presidência, Natália e Rui assistem às imagens da manifestação incrédulos. Amélia avisa-os que, caso Duarte tenha a opinião pública do seu lado, pode prejudicá-los a eles e à empresa.

Bernardo e Olívia estão na Quinta quando este recebe um telefonema a dizer que já saíram os resultados da balística. Olívia ainda tenta saber, mas Bernardo sai apressado, sem dizer nada.

Júlia está de saída do Hotel quando Nuno a avisa que a polícia lá está. No bar, Joaquim diz que é inocente, mas Bernardo explica que o resultado da balística prova que foi a arma dele que disparou conta Roberto. Joaquim vai preso sob o olhar estupefacto de Nazaré.

Nazaré está de cabeça perdida e acusa Júlia dizendo que foi ela quem plantou as provas contra Joaquim. A jovem avisa-a que a vai desmascarar e despede-a.

No Mercado, Matilde fala com Dolores e conta que Nazaré acabou de lhe ligar a dizer que Joaquim foi preso.

Na Quinta, Duarte fala com Bernardo da detenção de Joaquim. Bernardo diz-lhe que fez o que era correto e agora será o juiz a decidir se Joaquim é culpado ou não. Olívia relembra Bernardo do casamento.

No Lar, Ermelinda e João fazem queixas de Bernardo a Matilde e dizem que já não aguentam mais. Matilde passa-lhes o material para terem a primeira aula de alemão dada por Bernardo.

Em casa dos Silva, Vânia é muito carinhosa para Toni, mas rapidamente perde o ânimo quando ele diz que gostava que o filho se chamasse Nazaré. Glória chama-o para ir rápido para o Mercado pois está lá a imprensa.

Já no Mercado, Toni fala a um jornalista do seu café e não gosta da presença de Ismael. Glória tira fotografias com o filho e Ismael tenta aparecer, mas Toni empurra-o.

Ana e Gil estão muito próximos e Gil confessa que tem algum receio de fazer alguma coisa que a perturbe ou deixe mal. O ambiente entre os dois é interrompido por Amélia, que chega e tenta fazer conversa, mas Ana trata-a com desprezo. De repente, ouvem um gato a miar e encontram o animal num caixote do lixo envolto num plástico da Atlântida.

Duarte informa Nazaré que o Dr. Leonardo já está com Joaquim. Nazaré está convencida de que Júlia é culpada e que incriminou o pai. Duarte oferece-se para ir ajudar a mulher na Geliré.