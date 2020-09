Resumo: 48º Episódio - 15 de setembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

No Mercado, Júlia está transtornada e pergunta a Joaquim o que fez ao seu marido. Joaquim explica que apenas o tentou ajudar, sob o olhar atento de Nazaré e a defesa de Dolores. Júlia, num momento de distração, rouba-lhe as chaves de casa. Nazaré conclui que alguém quis tramar o pai.

No bar do Hotel, Natália e Rui conversam sobre a Atlântida e Rui confessa que não gostou da atitude de Amélia. Gil fica bastante revoltado ao perceber que a Atlântida vai voltar a usar plástico.

Júlia entra em casa de Dolores, com as chaves que roubou a Joaquim, e vasculha os armários. Nazaré entra, de seguida, e apanha-a em flagrante.

Gil e Ana vão à Quinta ter com Duarte e contam-lhe que a Atlântida vai voltar a usar plástico para não ter de pagar uma indeminização. Duarte junta-se à sua indignação, mas diz-lhes que não pode fazer nada em relação ao assunto.

Nazaré diz a Júlia que a viu a roubar a chave e a seguiu. Júlia responde que quer apenas procurar provas que a levem ao paradeiro do marido, mas Nazaré acusa-a de as estar a plantar contra Joaquim. Nazaré avisa-a que vai chamar a polícia quando Júlia a empurra com força e foge, deixando Nazaré caída no chão.

Em casa dos Silva, Toni entra em casa e é surpreendido por Ismael, disfarçado de bandido, numa tentativa falhada de recuperar a voz de Toni. O peixeiro limita-se a dar um forte soco na cara de Ismael mas a voz, essa não a recupera. Glória diz que tem uma ideia que pode resultar, é o tudo ou nada.

Na clínica veterinária, Érica está de saída quando Rui a chama e lhe pede que vá buscar a ficha de um cão. Érica avisa-o que já passou da sua hora de saída e Rui chama-lhe a atenção pois acha que devia ser mais profissional. Érica, perde a cabeça, e responde-lhe à letra virando as costas, de seguida.

Ao jantar, Toni comenta que os bifes que Glória fez estão deliciosos. Glória começa a insinuar que os bifes são do Kalu e Toni, em pânico, volta a recuperar a voz. Na satisfação de Glória, por o seu plano ter dado certo.

Joaquim e Duarte vão até ao Hotel e perguntam a Nuno por Júlia. Nuno, mentindo, diz que não sabe dela e os dois contam-lhe que Júlia invadiu a casa de Joaquim e que pode ter plantado provas contra ele. A polícia já está avisada da ocorrência.

Nuno sobe e vai até ao quarto ao encontro de Júlia. Conta-lhe que Joaquim e Duarte lá estiveram e confessa que as suas atitudes não ajudam, em nada, a provar a sua inocência.

Nas traseiras da Atlântida, todos se manifestam numa luta para salvar o planeta contra o uso de plástico. Estão vários jornalistas presentes e Duarte fala à comunicação social, dizendo que Natália e Rui são perigosos para os humanos e para o planeta.

No gabinete da presidência, Natália e Rui assistem às imagens da manifestação incrédulos. Amélia avisa-os que, caso Duarte tenha a opinião pública do seu lado, pode prejudicá-los a eles e à empresa.

Bernardo e Olívia estão na Quinta quando este recebe um telefonema a dizer que já saíram os resultados da balística. Olívia ainda tenta saber, mas Bernardo sai apressado, sem dizer nada.

Júlia está de saída do Hotel quando Nuno a avisa que a polícia lá está. No bar, Joaquim diz que é inocente, mas Bernardo explica que o resultado da balística prova que foi a arma dele que disparou conta Roberto. Joaquim vai preso sob o olhar estupefacto de Nazaré.